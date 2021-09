GF Vip, Sonia Bruganelli provoca ancora Adriana Volpe: “Tutto il resto è frustrazione”

GF Vip 6: il cast ufficiale

Ci risiamo. Lo scontro tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, entrambe opinioniste della nuova edizione del GF Vip (fortemente volute da Alfonso Signorini), sembra proprio ciò su cui il conduttore vuole puntare. E di fatto le due non perdono occasione per scagliarsi contro una frecciatina dopo l’altra. O meglio, Lady Bonolis pare averci preso un tantino gusto.

Facciamo un passo indietro fino all’ultima puntata serale del GF Vip. Chi ha seguito il reality di Canale 5 sa che Signorini ha montato un teatrino niente male tra le due opinioniste. Il motivo? Semplicemente Sonia Bruganelli, a suo dire estranea al mondo dello spettacolo e alle sue logiche, ha deciso in settimana di pubblicare su Instagram il selfie incriminato: quello al fianco (niente meno che) di Giancarlo Magalli.

Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli, il selfie della discordia

Tra la Volpe e il conduttore ormai è storia vecchia e chiunque mastichi un po’ di gossip sa quanto tra i due non scorra buon sangue. Non sta a noi entrare nel merito della questione, ma è pur vero che hanno sempre colpito i continui battibecchi tra la bella Adriana e l’ironico Magalli, quest’ultimo mai particolarmente avvezzo alle simpatie della conduttrice con la quale ha condiviso il timone de I Fatti Vostri. Storia ampiamente archiviata (almeno così sembrava).

Che la biondissima e cinica Sonia Bruganelli abbia deciso di condividere quel selfie con Magalli proprio a ridosso della diretta del GF Vip sembra non troppo casuale. Anzi, è legittimo credere che lo abbia in qualche modo “fatto apposta”. Cosa non fare, del resto, per recuperare un po’ di audience?

Sonia Bruganelli, un’altra frecciatina contro Adriana Volpe

Adesso, però, Lady Bonolis ha lanciato un altro sassolino. Sul suo profilo Instagram dove – come ha tenuto a sottolineare la Volpe in diretta al GF Vip “non pubblicava foto da diverso tempo” – ha fatto capolino un selfie molto speciale, questa volta al fianco del suo amatissimo figlio Davide (Bonolis, ovviamente). Niente di strano a una rapida occhiata: quel che vediamo è una mamma felice e orgogliosa del suo ragazzo, quel diciassettenne tanto somigliante a papà Paolo che sogna il mondo della televisione (anche se al momento non ne fa parte).

Non c’è niente di più dolce di una madre che elogia il suo “bambino”: “Le cose che contano…lui con me sempre”, ha scritto. Se non fosse che non solo lo scatto è stato realizzato negli studi del reality (con tanto di scritta “GF Vip” in bella vista), ma che in didascalia la Bruganelli ha precisato #tuttoilrestoèfrustrazione, come si vede tra gli hashtag. Che sia l’ennesima frecciatina ad Adriana Volpe? Stando ai commenti a corredo del post, pare che i fan del GF Vip non abbiano preso molto bene l’ennesima uscita di Lady Bonolis. C’è chi la accusa di ostentare la propria fortuna, chi sottolinea come le sia toccata “una brutta parte” in questa nuova edizione del reality. Staremo a vedere.