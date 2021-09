GF Vip, il ritorno di Valentina: 3 cose che forse vi siete persi

Le incomprensioni tra le due protagoniste hanno tenuto col fiato sospeso i tanti telespettatori, che non vedevano l'ora di vederle faccia a faccia per capire cosa fosse successo dopo la foto di Lady Bonolis con Giancarlo Magalli.

Non solo. Lo show ha accolto il ritorno di Valentina Nulli Agosti, agguerrita ex di Tommaso Eletti, che ha voluto chiarirsi con gli inquilini della Casa, dichiaratamente schierati con l'ex compagno di viaggio. Gianmaria Antinolfi ha poi incontrato la sua Greta, terza punta del triangolo con Soleil Sorge, mentre è davvero amore tra Katia Ricciarelli e Alex Belli. Vediamo insieme quello che (forse) vi siete persi.

Il ritorno di Valentina Nulli Agosti

L'ex di Tommaso Eletti è stata una delle protagoniste della puntata del 24 settembre ed è tornata per mettere le cose in chiaro con gli inquilini della Casa. Dopo l'uscita di Eletti, primo eliminato dalla competizione, i concorrenti si sono infatti schierati tutti a suo favore e a scapito della sua ex fidanzata, che però non ha gradito questa presa di posizione.

La Agosti ne ha avuto per tutti, soprattutto per Sophie Codegoni che, di contro, l'ha accusata di strumentalizzare le parole e il comportamento del suo ex per trarne vantaggio. È sembrato che l'intenzione di Valentina sia quella di entrare a far parte del cast, ipotesi non così remota se si pensa alle dinamiche innescate dal programma e messe in atto nel corso dei tanti mesi dedicati al reality.

Le lacrime di Sophie Codegoni

L'ex tronista, entrata secondariamente all'interno del programma, ha raccontato un episodio molto doloroso della sua vita e che riguarda il rapporto con sua madre Valeria. Impossibile, per lei, trattenere le lacrime, soprattutto quando ha incontrato la sua mamma fuori dalla Casa. Grazie a questa sorpresa, abbiamo potuto scoprire un lato diverso di Sophie, nonostante il suo scopo sia sempre quello di mostrarsi forte e sicura delle sue decisioni.

Il triangolo Soleil-Gianmaria-Greta

La storia tra Soleil e Gianmaria non sembra trovare una giusta conclusione. La Sorge ha più volte dichiarato di aver chiuso per sempre con Antinolfi ma si ritrova sistematicamente al centro delle discussioni che lo riguardano. Eppure, lui è sembrato molto innamorato della sua Greta e vorrebbe anche uscire per stare insieme a lei. La fidanzata, o futura tale, l'ha comunque invitato a essere se stesso e mostrarsi per quello che è, anche a costo (probabilmente) di manifestare il suo interesse per Soleil.