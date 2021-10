Adriana Volpe non perdona il marito, ma con Sonia Bruganelli volta pagina

Non ha peli sulla lingua, Adriana Volpe, e seppur con molta calma ha sempre espresso la sua opinione senza mai tirarsi indietro, anche quando il silenzio sarebbe stata la via più semplice. Diversi, così, sono stati gli scontri che ha avuto in passato. E se alcuni è pronta a dimenticarli, altri restano una profonda ferita che, per adesso, continua a far male.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: ora si volta pagina

Lo scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, entrambe opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha tenuto banco nelle ultime settimane. Voci di attriti si erano diffuse già poco prima dell’inizio del reality, ma è proprio nello show che lo scontro si è concretizzato.

A scatenarlo una foto pubblicata da Sonia Bruganelli insieme al nemico storico di Adriana Volpe, Giancarlo Magalli. E se inizialmente la moglie di Bonolis aveva dichiarato di averla condivisa senza minimamente pensare di poter colpire la collega, è stato proprio il conduttore a rivelare che invece si era trattata di una provocazione premeditata.

Quello che ne è scaturito è stato uno scontro al vetriolo, consumato a più riprese sotto gli occhi del pubblico del GF Vip. La Volpe, tornando su quanto accaduto in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, si è detta stupita dalla leggerezza che ha guidato i gesti della Bruganelli e, soprattutto, ha ammesso di essersi sentita ferita:

La cosa che più mi ha ferita in questa vicenda è quando ha scritto sotto un suo post: “Non sono una sua amica”. Io ho fatto di tutto per raccontarmi a cuore aperto, svelare le mie fragilità per farle capire il momento che sto vivendo.

Sempre ottimista, però, anche in questa occasione trova il lato positivo. Ora la Bruganelli ha ben chiaro chi si trova di fronte e il litigio è stata un’opportunità per conoscersi. Insomma, Adriana è pronta a voltare pagina e a costruire con la collega un percorso condiviso.

Adriana Volpe, dura sul marito: “Non lo riconosco più”

Se con la Bruganelli è pronta a trovare un punto d’incontro, i suoi rapporto con l’ex marito Roberto Parli rimangono invece tesissimi. Il perdono, in questo caso, è ancora lontano. La Volpe ammette di navigare a vista e di avere, ora, un solo obiettivo. Quello di proteggere la figlia Gisele.

Oggi non lo riconosco più. Ha avuto delle condotte gravi, ha problemi da risolvere, ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio. È fondamentale tutelare Gisele.

Adriana non si nasconde, la separazione, per lei, è stata il dolore più grande. Più volte ha provato a perdonare il marito, ma non c’è stato nulla da fare, “mi sono dovuta arrendere”. Ora prova solo paura e rammarico.

Per la Volpe, quindi, non è un periodo semplice e la tensione è alle stelle. A sostenerla rimangono, però, gli amici di sempre, i suoi genitori e, soprattutto, il sorriso di sua figlia Gisele, il motivo che la spinge ad essere forte anche in una situazione così complicata. Riuscirà a trovare presto un po’ di serenità?