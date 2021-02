editato in: da

Adriana Volpe, look e curiosità tra Ogni Mattina e Instagram

Adriana Volpe rompe il silenzio dopo l’addio al marito Roberto Parli. La conduttrice e l’imprenditore si sono lasciati dopo una lunghissima storia d’amore, coronata dalle nozze e dalla nascita di una figlia. Un legame che sembrava solido, ma che si è incrinato al termine dell’avventura di Adriana al GF Vip. La presentatrice ha vissuto nel più stretto riserbo il divorzio da marito, cercando di proteggere la figlia Gisele, di 9 anni, già provata dalla separazione dei genitori.

Intervistata da Novella 2000, la Volpe ha spiegato che la piccola è “serena”, perché “il sangue, del resto, non è acqua”, svelando che Gisele avrebbe ereditato il carattere forte dei suoi genitori. La conduttrice ha poi parlato del marito, tentando di non creare polemiche, ma descrivendolo come un uomo che “ama follemente la figlia”. I due si erano sposati nel 2008, forti di un amore che erano certi sarebbe durato per sempre. Dopo l’addio Adriana sta ripartendo dal lavoro e dagli affetti. La presentatrice di Ogni Mattina ha negato la volontà di iniziare una nuova relazione ora che il suo cuore è libero. “No, in questo momento l’amore è tutto per mia figlia e per il lavoro”, ha fatto sapere.

Adriana Volpe aveva lasciato il GF Vip poco prima della finale per stare accanto al marito che aveva perso il padre. Poco dopo la conduttrice si era trasferita è per iniziare un nuovo percorso professionale alla guida di Ogni Mattina. Poi la crisi, durata a lungo, e le indiscrezioni riguardo a una rottura che ora viene confermata anche dalle parole della Volpe. Roberto Parli, da sempre molto riservato e lontano dai riflettori, lo scorso novembre era intervenuto su Instagram per commentare la fine del suo matrimonio. “Sarebbe il momento giusto che “qualcuno” tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio – aveva scritto commentando uno scatto in cui abbracciava la figlia -. Ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli. Ti amo Gisele… da sempre e per sempre”. Roberto aveva poi replicato a un utente che gli augurava una “compagna meno bella e famosa, ma più sincera”. “Famosa ???? Di cosa???? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”, aveva risposto, scrivendo poi in un’altra foto: “Peccato che non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni una persona tu guardi la TV io la vita reale”.