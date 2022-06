Malore per Aurora Ramazzotti: l’ironia, le foto con Sara Daniele e il grazie a chi l’ha soccorsa

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti baciata dal sole: il fascino della bellezza al naturale

Un malore per Aurora Ramazzotti: a raccontare cosa è accaduto è stata lei stessa in alcune storie su Instagram, in cui ha ripercorso gli eventi avvenuti nel corso di un aperitivo con l’amica Sara Daniele. Lo ha fatto utilizzando la sua nota ironia che tanto la fa apprezzare dal pubblico. E mostrando alcune immagini di quei momenti, restituendo ai suoi follower un racconto sincero.

Aurora Ramazzotti ha avuto un malore: cosa è accaduto

Aurora Ramazotti di frequente si racconta senza filtri su Instagram, in un dialogo quasi costante con i suoi fan. Ci sono le occasioni durante le quali cerca di trasmettere messaggi importanti, altre in cui scherza, altre ancora in cui mostra momenti di vita quotidiana. Così ha fatto nel corso della serata di lunedì 20 giugno, quando ha voluto spiegare cosa le è accaduto in occasione di un’uscita per un aperitivo in compagnia della sua amica Sara Daniele.

Aurora ha condiviso una serie di scatti per raccontare la sua disavventura: “Siamo andate sui Navigli – ha spiegato – 40 gradi con scirocco africano”. Nella storia si legge del malore che ha avuto: “Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa”. A fare da sfondo al suo racconto un selfie scattato con Sara Daniele, la figlia di Pino, alla quale Aurora è legata da una bellissima amicizia. “In tutto ciò Sara Daniele ha pensato di farsi un selfie con me… ma non in condizioni stupende ecco”: ha detto con non poca ironia.

A testimonianza di ciò ha condiviso lo scatto successivo in cui si vede l’amica farsi una foto con sullo sfondo Aurora stesa a terra.

Gambe tenute in alto e pezza fredda sulla fronte, ha aggiunto: “Insomma non mi era mai successo . Ho capito che: 1. È importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico. 2. Sdraiarsi è un’ottima idea. 3. I panni freschi in testa sono il paradiso. 4. Un ragazzo al bar mi ha detto che sono bella anche da svenuta”. Infine Aurora ha concluso con un ringraziamento: “Grazie tanto grazie ancora a tutti”.

Un racconto senza filtri sul suo malore, senza perdere quell’ironia che fa parte del suo carattere e che tanto viene apprezzata dai numerosi fan. Ma anche un racconto in cui riconoscersi, infatti sono in molti, in questi giorni di caldo, a soffrire per le temperature elevate.

Aurora Ramazzotti, come sta adesso

Aurora nel corso del racconto del malore ha voluto anche tranquillizzare tutti spiegando di stare bene: “Ragazzi sto bene, sono viva“, ha sottolineato in un breve video condiviso nelle storie sul suo profilo Instagram. Poi ha anche raccontato dei selfie che si è fatta Sara Daniele mentre lei era coricata a terra nel locale. Un modo per scherzare su ciò che accaduto, come poi Aurora ha continuato a fare anche nelle storie successive.

Aurora Ramazzotti, le sue amicizie speciali

Aurora Ramazzotti ha alcune amicizie speciali, tra queste non mancano quelle che provengono dal mondo dello spettacolo. Come quella che la lega a Sara Daniele. Un rapporto speciale, che in questi anni è emerso anche dalle parole che si sono dedicate rispettivamente. Come in occasione della laurea di Sara quando Aurora ha scritto: “Sono fiera di te che oggi chiudi un capitolo, anzi chiudi proprio un libro per iniziare a scriverne un altro. Spero con la consapevolezza di avermi sempre al tuo fianco. Ti voglio bene sorella!”. Nel tempo c’erano stati anche rumor su un litigio, poi prontamente smentito.

Un’altra amicizia bellissima è quella tra Aurora e Tommaso Zorzi, che avevano litigato prima dell’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello Vip. Qualche incomprensione, che poi è stata risolta facendo tornare il sereno su un rapporto vero e profondo che va avanti da quando i due erano bambini.