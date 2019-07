Aurora Ramazzotti, la dedica all’amica Sara Daniele e una lezione

editato in: da

Aurora Ramazzotti si toglie la corazza e si mette a nudo. E lo fa pubblicando un lungo post su Instagram in cui riflette sulla sua crescita personale e sull’importanza dell’amicizia: una tenera dedica a Sara Daniele, con cui ha un rapporto strettissimo da oramai molti anni.

“Si dice che gli amici si contino sulle dita di una mano”, comincia così la lunga riflessione della giovane figlia di Michelle Hunziker, che ha molto fatto parlare di sé per il suo passato trasgressivo e sopra le righe. Un atteggiamento che sembrerebbe essere stato dettato dalle situazioni che la ragazza ha vissuto negli ultimi anni: il divorzio dei genitori, la dipendenza della madre dalla setta di Clelia e poi le minacce che l’hanno costretta a vivere sotto scorta per anni. Una vita non facile per una ragazza di vent’anni, che rivela di aver trovato nell’amicizia una delle poche ancore di salvezza a questa situazione caotica.

“Da bambina ero insicura. Molto di quel che facevo era una ricerca di approvazione. Trasgredivo perché mi rendeva diversa, ora penso che la vera trasgressione sia comportarsi bene. ‘Bene’ – concetto relativo, ma sono certa che a buon intenditor poche parole. Questo mio spirito ribelle era una maschera ben cucita, niente di nuovo, solo la classica ‘caccia alla personalità’ a volte offuscata dal mio bisogno di inclusione”.

Forse, per la prima volta, Aurora Ramazzotti si mostra in una veste totalmente nuova: fragile, sincera e incredibilmente sentimentale. Via le maschere indossate per conquistare gli altri in tutti questi anni, la (vera) figlia di Eros e Michelle è questa:

Negli anni ho realizzato di non aver bisogno di approvazione perché nessuno mi vedrà mai come mi vedo io stessa. Una visione diversa di me esiste in chiunque mi conosca, dai miei genitori a ognuno dei miei amici, conoscenti e anche sconosciuti. Inutile quindi dare importanza all’idea che qualcuno ha di noi perché per quanto ci proviamo non sarà mai quello che speriamo.

Finalmente, forse, la bella ventenne ha trovato un equilibrio con se stessa. Basta trasgressioni, notti brave, foto hot o chissà cos’altro. Ora Aurora vuole soltanto godersi la compagnia degli amici più intimi, tra cui nomina l’immancabile Sara Daniele, la figlia del noto cantautore napoletano che le è stata accanto in ogni difficoltà: