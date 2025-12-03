Undici libri da leggere o regalare a Natale tra grandi classici e uscite più recenti e imperdibili

La magia del Natale si sente nell’aria: è quel periodo dell’anno carico di possibilità, di gioia, di colori, luci e regali. E c’è un’attività che durante le feste è ancora più bello fare: si tratta della lettura, un libro infatti è capace di amplificare le emozioni, di rendere tutto ancora più bello e di regalarci un’immersione totale in tutto ciò che rende questo periodo così speciale.

Ci sono i grandi classici per tutta la famiglia, oppure le storie romantiche che ci fanno battere il cuore e – ancora – i volumi da collezionare o le storie con un pizzico di mistero. Una cosa è certa: il Natale in compagnia di un libro è ancora più bello, per noi ma anche per gli altri, da mettere sotto l’albero per fare un dono che sia davvero speciale.

Undici libri da regalare e da regalarsi a Natale per accendere la magia delle feste.

Schiaccianoci e il Re dei topi di Ernest T. A. Hoffman

Perfetto per i più piccoli (è indicato dai sei anni) ma anche per i più grandi: perché i classici sono come un filo rosso capace di legare intere generazioni ed epoche. Schiaccianoci e il Re dei topi di Ernest T. A. Hoffman è la storia della magica avventura che vive la piccola Marie Stahlbaum durante la notte di Natale. E che vede un combattimento tra uno schiaccianoci di legno, che prende vita, e un esercito di topi capitanato dal re a sette teste. Indimenticabile. Bellissima l’edizione Rizzoli con illustrazioni.

Il canto di Natale di Charles Dickens

Un’altra storia che merita di essere letta e regalata è Il canto di Natale di Charles Dickens, in questa bella edizione Gribaudo con testo integrale. Protagonista è il cinico Ebenezer Scrooge, un vecchio che nella notte più magica dell’anno incontra tre spiriti del Natale: passato, presente e futuro. E a quel punto tutto è destinato a cambiare. È consigliato dai 7 anni e va bene a tutte le età.

I racconti di Natale di Louisa May Alcott

Un volume che custodisce i racconti che Louisa May Alcott (sì, proprio l’autrice di Piccole Donne) ha dedicato al Natale. Per lasciarsi incantare da tante storie diverse, ma che custodiscono lo spirito di questo straordinario periodo dell’anno. Indicato dagli 8 anni in su. L’edizione è Gribaudo.

Vita e avventure di Babbo Natale di L. Frank Baum

Lo aspettiamo ogni anno con la sua slitta trainata da renne e il suo carico di doni, non importa quanti anni abbiamo: vale sempre la pena credere in Babbo Natale e nella bellezza della fantasia e della bontà. Ma qual è la sua storia? La possiamo scoprire leggendo Vita e avventure di Babbo Natale di L. Frank Baum che ci svela tutto quello che c’è da sapere su Santa Claus. Per tutti, consigliato dagli otto anni. L’edizione è di Bur Rizzoli.

Natale a Hogwarts di J. K. Rowling

Chi ha amato la saga di Harry Potter non può non sognare di trascorrere un Natale a Hogwarts. Così questo volume racchiude un estratto di Harry Potter e la Pietra Filosofale che racconta proprio quei momenti. Il tutto arricchito dalle illustrazioni di Ziyi Gao. Ovviamente firmato J.K. Rowling e pubblicato da Salani.

Il Grinch di Dr. Seuss

È la perfetta nemesi di Babbo Natale, Il Grinch di Dr. Seuss è anche un grande classico da leggere e da mettere sotto l’albero proprio in questo periodo dell’anno. Magari da donare a chi proprio non sopporta questa festività. Si può leggere a partire dai 4 anni, ma anche da adulti.

Il grande libro dei gialli di Natale

E per chi ama le storie ricche di misteri, invece, il regalo o l’auto-regalo perfetto è Il grande libro dei gialli di Natale: da collezione e con una bellissima cover. Contiene tantissime storie firmate, ad esempio, da Agatha Christie, Ellery Queen, Arthur Conan Doyle e molti altri. Pubblicato da Mondadori.

Il grande libro delle storie di Natale

Stesso editore (Mondadori) stesso format: un volume ricco di storie di alcuni dei più grandi scrittori e delle più straordinarie scrittrici. Qualche firma: i Fratelli Grimm, Hans Christian Andersen, Lucy Maud Montgomery, Beatrix Potter, Francis Scott Fitzgerald, Mark Twain, Truman Capote. Da mettere sotto l’albero o da regalarsi già adesso.

Natale al club del libro di Sarah Morgan

Per chi ha voglia di iniziare un capitolo nuovo della propria vita e crede che non ci sia momento migliore per farlo che quello delle festività natalizie, il libro Natale al club del libro di Sarah Morgan pubblicato da HarperCollins è la lettura perfetta. Ci troviamo nella locanda Maple Sugar Inn dove la proprietaria incontra tre amiche di lunga data… il resto si scopre leggendo. Un regalo davvero prezioso.

La piccola biblioteca dei segreti di Jenny Colgan

Sentimenti, misteri e la perfetta ambientazione natalizia, fanno di La piccola biblioteca dei segreti di Jenny Colgan – pubblicato da Newton Compton – il romanzo ideale per tenerci compagnia durante le festività natalizie. Ma anche da mettere sotto l’albero come regalo per chi non resiste alle storie d’amore e ai misteri.

Delitto al mercatino di Natale di Helen Cox

Per chi cerca un libro che mescoli la risoluzione di un mistero, con ironia e humor la risposta arriva da Delitto al mercatino di Natale di Helen Cox pubblicato da Piemme. Un romanzo gustoso e perfetto per questo periodo dell’anno.

