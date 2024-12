Fonte: iStock Il viaggio di Babbo Natale in diretta

Grandi e piccini, siamo tutti ufficialmente in attesa. Con i camini accessi e i biscotti fumanti per accogliere Babbo Natale nelle nostre case, sperando di esser stati abbastanza buoni da meritare almeno un regalino. E il tenero nonnino dalla lunga barba bianca è già montato in sella alla sua slitta trainata da renne. Non ci credete? Guardare per credere, perché il percorso di Santa Claus, per dirla all’inglese, è ben visibile e monitorato in diretta tramite un’app dedicata.

Come seguire la slitta di Babbo Natale

Sul sito ufficiale www.noradsanta.org, disponibile in nove lingue italiano compreso, è possibile monitorare in presa diretta il percorso della slitta di Babbo Natale, e persino tenere d’occhio quanti pacchi regalo il beniamino delle feste ha già recapitato. Un gioco divertente, svolto su una colorata mappa interattiva, che registra l’arrivo del Babbo in base al fuso orario. Così che, mentre in Italia è l’ora di pranzo, il popolo dell’Australia sta già scartando i doni sotto l’albero.

Oltre al sito, il percorso di Babbo Natale e delle sue renne può essere seguito sullo smartphone, scaricando l’app ufficiale Norad Track Santa Claus. E anche Google quest’anno ha il suo personale Santa Tracker, con foto dei festeggiamenti da tutto il mondo, simpatiche canzoncine e giochi per i più piccoli – o per chi si ritrova al pc a lavorare ma non rinuncia a un innocuo passatempo festivo.

Sembra un paradosso, ma a rendere possibile l’inseguimento virtuale del rosso naso della renna Rudolph è un dispositivo nato per la guerra. A mostrare il percorso di Babbo Natale sono infatti i sistemi radar dell’agenzia Norad, il cui obiettivo è localizzare i lanci di missili che potrebbero essere diretti verso gli Stati Uniti. Nella notte più magica dell’anno, però, i satelliti installati tra il Canada e l’Alaska depongono le armi e seguono un viaggio decisamente più divertente.

Santa Tracker nasce da un “errore”

Ancora più curiosa è la storia che ha portato alla nascita del Tracking Santa. Iniziò tutto nel Natale del 1955, per puro errore. Un grande magazzino degli Stati Uniti pensò di pubblicizzare i propri giocattoli invitando i bambini di tutto il paese a telefonare in negozio per scoprire dove fosse nascosto Babbo Natale. Il numero di telefono inserito, però, era sbagliato e, con un solo numero di differenza, le chiamate finirono per essere indirizzate al Comando Aereo del Colorado. A rispondere, il colonello Harry Shoup.

Dotato di grande ironia e encomiabile spirito natalizio, il pluridecorato comandante dell’aviazione Us stette al gioco e al telefono con i piccoli cittadini si finse Babbo Natale in persona. Poche ore dopo, l’agenzia diramò un comunicato ufficiale che dava notizia dell’avvistamento di “una slitta non identificata trainata da otto renne”. L’intero comando fu arruolato e tutti i militari dovettero rispondere alle centinaia di chiamate ricevute dai bimbi in attesa di Santa Claus. Una tradizione che sussiste tutt’oggi. Lo speciale centralino natalizio del Norad è ancora attivo e, grazie alla tecnologia, è oggi possibile seguire il viaggio di Babbo Natale anche online. Quest’anno sono milioni gli utenti di tutto il mondo già sintonizzati a caccia della magica slitta.