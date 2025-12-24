Babbo Natale scende dal cielo per i bambini malati del Bambino Gesù

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

ANSA Babbo Natale scende da cielo per i bambini malati del Bambino Gesù

Non c’è giorno dell’anno più bello, per i bambini, che il giorno di Natale. Ma non c’è giorno più triste, per alcuni bambini, che il giorno di Natale. Parliamo dei piccoli malati, lontani da casa, ricoverati nel letto di un ospedale, distanti dalle proprie famiglie. Proprio per questo Babbo Natale quest’anno ha voluto fare una sorpresa speciale proprio a loro, arrivando con un po’ di anticipo in uno degli Ospedali pediatrici più famosi d’Italia, quel Bambino Gesù che raccoglie piccoli pazienti da tutta Italia e non solo. Calandosi dal tetto della struttura e portando loro regali.

Non uno ma ben cinque babbi Natale, a dir la verità: dal tetto del Padiglione Giovanni Paolo II, i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), equipaggiati con funi, imbragature e dispositivi di sicurezza, hanno indossato il tradizionale costume rosso calandosi lungo la facciata dell’edificio per sorprendere i bambini ricoverati.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il CNSAS, ha trasformato una mattinata ordinaria in un momento di festa e stupore.

Al termine della discesa, i volontari della Protezione Civile e del CNSAS hanno incontrato i piccoli pazienti e le loro famiglie presso il Castello dei Giochi antistante la ludoteca della sede del Gianicolo, distribuendo doni e gadget. Un gesto di vicinanza e solidarietà che ha portato lo spirito del Natale tra bambini e ragazzi che trascorrono le festività in Ospedale.

Vedere lo stupore negli occhi di questi bambini, la loro gioia, la loro incredulità mentre toccano la barba di Babbo Natale, è il regalo più bello per tutti. La vera Magia del Natale.