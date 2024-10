Il cuscino da vasca da bagno è l'accessorio che devi avere per regalarti una coccola e ricreare una spa in casa

Fonte: iStock Cuscini per la vasca da bagno: quali comprare

Ci sono momenti che dedichiamo al nostro benessere, a sciogliere la tensione e a rigenerarci. Sono coccole non solo per il corpo, ma anche per la mente, perché ci permettono di vivere pienamente ogni istante e di staccare con la quotidianità. Un tempo utile al nostro benessere, ma solo se siamo davvero comodi.

Ad esempio, succede quando ci concediamo un bagno caldo, di quelli capaci di sbrogliare i pensieri e sciogliere le tensioni. E, per renderlo il momento perfetto, c’è un accessorio che riesce davvero a svoltare ogni momento: si tratta del cuscino da vasca da bagno.

Acquistarne uno significa fare un piccolo investimento per il proprio benessere e non voler mai più tornare indietro. I migliori da comprare subito.

Cuscino per la vasca da bagno, il modello scontato

La comodità è tutto, per questo ci sono acquisti super furbi che vale la pena fare per regalarsi istanti di vero relax. Uno di questi è il cuscino per la vasca da bagno, perfetto per rendere la permanenza più comoda. Dal resto spesso si fa fatica a trovare la posizione giusta, per cui vale la pena acquistare a un piccolo prezzo un accessorio che renda l’esperienza indimenticabile.

Come quello di Ruvince, in offerta a un prezzo super conveniente: infatti è scontato di quasi il 30 per cento. Superficie più liscia, maggiore resistenza e asciugatura più rapida, ma non solo perché questo cuscino da vasca è pensato per essere ergonomico e regalare comfort e relax a testa e collo. Le sei ventose, poi, lo bloccano e gli impediscono di scivolare o di spostarsi. Davvero un prodotto top: clicca sul link per vedere l’offerta.

Offerta Cuscino Ruvince per la vasca Dotato di sei ventose, è ergonomico e super comodo: ora in offerta

Un accessorio immancabile per ricreare una vera e propria spa in casa e dedicarsi alla cura del proprio corpo, ma anche della propria mente.

Gli altri cuscini top per la vasca

Ma non è l’unico accessorio di questo tipo in commercio. Frasheng, invece, propone un cuscino da vasca con sei ventose, antiscivolo, pensato per sostenere testa, collo e schiena. Dotato di un gancio per appenderlo ad asciugare, può essere lavato sia a mano sia in lavatrice.

Cuscino Frasheng per la vasca Anche questo ha sei ventose e un gancio per appenderlo ad asciugare

Il cuscino di Yuning è realizzato con un materiale morbido ed elastico che permette alla testa di essere supportata in maniera confortevole, ma anche di essere durevole nel tempo e robusto, oltre a non tossico e antimicrobico. Si lava a freddo ed è scontato del 17 per cento.

Offerta Cuscino Yuning per la vasca Cuscino in materiale comodo ed elastico, che dura nel tempo

Anche il cuscino di Amzeeniu è avvolgente al punto giusto: abbraccia e sorregge testa e collo, è pensato per una migliore traspirabilità e ventilazione, è in fibra di poliestere molto elastica. Si adatta a qualsiasi tipo di vasca ed è l’alleato per una sessione di relax.

Offerta Cuscino Amzeeniu per la vasca Pensato per sostenere molto comodamente testa e collo

Molto minimal, infine, il cuscino poggiatesta di Hout con sette ventose e composto da due pannelli morbidi, che supportano collo, schiena, testa e spalle.

Cuscino Hout per la vasca Composto da due morbidi pannelli e da sette ventose

I materassini da vasca per tutto il corpo

Accendere qualche candela, prepararsi una bevanda calda, diffondere un po’ di musica e – perché no – preparare un bel libro. Per poi lasciarsi avvolgere dal calore di un bagno nella vasca. Ma cosa può rendere l’atmosfera ancora più perfetta di così? Un cuscino, o un materassino da inserire nella vasca.

E se i cuscini, come abbiamo visto, sono perfetti e occupano pochissimo spazio, perché non pensare in alternativa a un accessorio che sorregga gran parte del corpo? Quello di Claessonliving misura 125 centimetri per 43 e supporta collo, schiena e gambe. Il poggiatesta è spesso, il materiale confortevole ma anche resistente, inoltre si asciuga in maniera veloce. Arriva con una borsa da viaggio per riporlo comodamente e una sacca per lavarlo in lavatrice. Ha 12 ventose.

Offerta Materassino Claessonliving per la vasca Dotato di 12 ventose, è perfetto per rilassarsi nella vasca

Navaris, infine, vende un materassino lungo 125 centimetri e largo 42, realizzato in tessuto mesh air e con cuscino integrato. Il tessuto è altamente traspirante, adatto per evitare muffa o cattivi odori. Ha ben 13 ventose.

Materassino Navaris per la vasca Dotato di 13 ventose e realizzato in materiale altamente traspirante

I cuscini sono prodotti favolosi, perfetti per creare un angolo di pace e relax nel proprio bagno e rigenerarsi comodamente ogni qualvolta se ne senta il bisogno.