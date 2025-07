A casa, in ufficio e anche in macchina. L’accessorio comodo che ti fa dire addio al mal di schiena

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Donna in ufficio

Ore davanti al pc, lunghi percorsi in auto e sessioni di call in ufficio: il mal di schiena è spesso una conseguenza della postura scorretta che assumiamo quando stiamo seduti per molto tempo. La soluzione è un accessorio comodo ed ergonomico, che migliora la postura e ti aiuta a prevenire i dolori articolari in modo semplice e veloce.

Si tratta del cuscino Pootack, un accessorio in memory foam di altissima qualità, realizzato in poliuretano. L’anima del cuscino è realizzata in memory foam denso, un materiale che offre un ottimo supporto e una morbidissima imbottitura per i fianchi. Grazie alla sua forma il cuscino si adatta alla perfezione alle curve del corpo, aumentando al massimo il comfort.

Caratterizzato da un taglio a U e da doppie ali laterali e concave, questo cuscino riduce la pressione che viene esercitata dal coccige quando sei seduto e consente di supportare la curva naturale delle cosce. Permette di distribuire la pressione fra i fianchi, la zona lombare e la vita, alleviando al massimo il disagio che viene causato da posture sbagliate e da una seduta prolungata.

La fodera esterna del cuscino inoltre è realizzata in fibra di poliestere ed è elastica e traspirante. Si lava facilmente in lavatrice e si asciuga in pochissimo tempo. Grazie alle particelle di gomma antiscivolo presenti sul fondo e alla maniglia per il trasporto, puoi portare il tuo cuscino ovunque, in ufficio come in macchina. Posizionandolo sulla sedia da ufficio, da gaming oppure a rotelle godendoti tutto il comfort.

Offerta Cuscino ortopedico Cuscino anti decubito

Su Amazon lo trovi scontato del 5% e lo paghi solamente 20,31 euro. Chi l’ha provato lo trova ergonomico e comodissimo, perfetto per stare seduti per tanto tempo senza avvertire dolore o fastidio. Apprezzano i materiali di qualità e la capacità di migliorare il posizionamento corretto e la buona funzionalità. In tanti affermano di averlo usato per i viaggi e per assumere una posizione corretta per gambe e schiena mentre lavorano.

Come si usa il cuscino per seduta

Ma come si usa nel modo corretto questo cuscino per seduta? Per utilizzarlo ti basterà posizionare il cuscino sotto la zona bassa della schiena, in modo che l’area spessa sia sotto la parte inferiore della schiena e la zona più sottile sotto l’area superiore della schiena.

Puoi usare il cuscino per seduta anche quando sei in auto, godendoti tutti i benefici. Durante i viaggi in macchina infatti permette di mantenere una postura corretta ed evitare che la schiena si curvi in una posizione scomoda, portando a tensioni muscolari e dolori.

Assicurati sempre che il cuscino sia posizionato bene sul sedile, tenendo la parte rialzata rivolta verso il retro, in questo modo sosterrà al meglio la parte bassa della schiena, migliorando il comfort nei lunghi periodi che si trascorrono seduti e donando un sollievo immediato alla schiena, al coccige e alla zona dei reni.

