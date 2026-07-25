Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Rosa muore, chi sono i nuovi personaggi

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Ufficio stampa Rai Rosa, "Il paradiso delle signore"

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si aprirà con un grosso colpo di scena. Nella prima puntata dell’undicesima stagione della soap verrà annunciato che Rosa Camilli è morta. Non è riuscita a sopravvivere alle conseguenze della delicata operazione a cui si è sottoposta dopo il suo rientro dal Vietnam. Una tragedia che cambierà per sempre il destino di Marcello Barbieri e degli altri protagonisti della serie.

Perché Rosa de Il Paradiso delle Signore è morta

Le prime immagini diffuse dalla produzione de Il Paradiso delle Signore mostrano un Marcello distrutto dal dolore, raccolto davanti alla tomba della donna che ha amato. Un momento intenso e carico di emozione che darà il via all’undicesima stagione della fiction, in partenza da lunedì 7 settembre alle 16.05 su Rai 1 con 160 nuovi episodi.

Ambientata nel 1967, alla vigilia del Sessantotto, la serie continuerà a intrecciare le vicende sentimentali dei suoi protagonisti con i grandi cambiamenti sociali dell’epoca. Il lutto che colpisce Barbieri sarà il punto di partenza di un racconto ricco di emozioni, ma non sarà l’unica novità destinata a rivoluzionare il grande magazzino milanese.

Ad oggi non è chiaro se la morte di Rosa ne Il Paradiso delle Signore sia stata voluta dagli autori o dall’attrice Nicoletta Di Bisceglie. Di certo è la prima volta da quando la serie è diventata daily che assistiamo alla morte di un personaggio (escludendo Pietro Mori, al centro delle prime due stagioni serali).

Non si era arrivati a tanto neppure per il mitico Armando, costretto a sparire di scena dopo la morte del suo interprete Pietro Genuardi, Per tutti gli altri protagonisti gli sceneggiatori hanno sempre optato per viaggi lontani, improvvise offerte di lavoro. Un risvolto inaspettato quanto avvincente, che potrebbe dare nuova linfa vitale alla serie.

Chi sono i nuovi personaggi de Il Paradiso delle Signore

Tra le principali sorprese della nuova stagione c’è l’ingresso di sette nuovi personaggi, pronti a portare nuovi intrecci, rivalità e colpi di scena.

A catturare l’attenzione sarà soprattutto Carla Corsi, un’imprenditrice rimasta vedova che gestisce con determinazione gli affari di famiglia e che si prepara a sfidare apertamente la Contessa Adelaide. Ad interpretarla un’attrice con una lunga esperienza alle spalle: Lavinia Longhi, già vista in numerose serie e film.

Ci saranno poi i figli di Carla: Iacopo (Alessio D’Ortenzi), giovane stilista di grande talento, e Diana (Ksenia Borzak), ragazza anticonformista che sogna di costruire un futuro diverso da quello imposto dall’alta borghesia.

Anche il Paradiso cambia volto. Dopo la partenza di Irene, la guida delle Veneri passerà a Elisa Croce (Agnese Lorenzini), nuova capocommessa dal carattere rigoroso e inflessibile. Nel magazzino arriverà Valter (Antonio Ferrante), affascinante magazziniere che nasconde un passato ancora tutto da scoprire.

Tra le nuove Veneri ci saranno inoltre Lia Mandalà (Anita Lucenti), giovane siciliana istintiva e ribelle, e Simona Galbiati (Francesca Masini), ragazza riservata che sogna di diventare ballerina.

I ritorni, le sfide e una Milano che cambia

Accanto ai nuovi ingressi, la soap ritroverà molti dei personaggi più amati dal pubblico. Alla guida del grande magazzino ci saranno ancora Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, insieme a Matteo Portelli. Delia sarà impegnata nei preparativi del matrimonio con Gianlorenzo Botteri, mentre Irene e Johnny torneranno a Milano dopo un’estate vissuta all’insegna dell’avventura. Non ci saranno più, invece, Fulvio e Caterina, che hanno deciso di lasciare la città.

Le difficoltà non mancheranno alla Galleria Milano Moda, dove Odile dovrà trovare un nuovo stilista e affrontare le complicazioni economiche legate alla Banca Guarnieri.

Tra gli eventi più attesi spicca il ritorno di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), che rientrerà a Milano dopo una lunga assenza. Il motivo del suo ritorno e ciò da cui sta cercando di fuggire rappresenteranno uno dei grandi misteri della stagione.

Con un’ambientazione che racconta un’Italia in piena trasformazione, tra emancipazione femminile, fermento giovanile e nuove tendenze della moda, Il Paradiso delle Signore si prepara così a inaugurare un nuovo capitolo ricco di emozioni, confermandosi uno degli appuntamenti più amati del pomeriggio di Rai 1.