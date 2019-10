Heather Parisi attacca (ancora) Lorella Cuccarini: lei reagisce su Instagram

editato in: da

Sembra non arrestarsi la querelle tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini tra interviste infuocate, dure dichiarazioni e botta e risposta sui social network. Heather è tornata a parlare della sua rivale: durante l’intervista a Verissimo, la Parisi ha ripercorso la sua celebre carriera e non sono mancate frecciatine alla sua collega.

L’ex showgirl e icona degli anni ’80 ha raccontato a Silvia Toffanin durante l’ultima registrazione di Verissimo il dualismo con Lorella Cuccarini: entrambe infatti sono state per anni protagoniste indiscusse del piccole schermo.

Nonostante Heather Parisi abbia dichiarato di non avere alcuna remora nei confronti della sua amica-nemica, non si è risparmiata affermazioni che hanno lasciato perplesso il pubblico a casa. “Perché devo provare qualcosa per questa persona?”- ha dichiarato Heather -. Affetto? Indifferenza”, ha precisato poi la ballerina americana.

Questa volta però Lorella Cuccarini non ci sta e decide di rispondere sottilmente alla Parisi attraverso i suoi social network. La conduttrice de La Vita in Diretta ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che riguarda la sua esperienza passata a Buona Domenica.

Il video in questione ritrae proprio la ballerina italiana in una coreografia di Franco Miseria durante una puntata del celebre show televisivo: correva l’anno 1995 e Lorella Cuccarini appare in splendida forma. Il video è un’evidente risposta alle parole di poca considerazione che la collega americana ha sempre speso nei suoi confronti. La Cuccarini ha deciso di rispondere così, mostrando quanto la sua carriera sia stata significativa per lei e i telespettatori.

Tantissimi infatti i commenti di supporto e i complimenti dei confronti della professionalità e della bravura di Lorella, che si è sempre distinta negli anni restando lontano da gossip e polemiche di varia natura, eccetto questa con Heather s’intende.

Sembra quindi non ci sia nessuna tregua tra le due protagoniste della tv degli anni ’80. Da anni ormai, esattamente dopo il ritorno della Cuccarini in Rai, le due comunicano solo attraverso botta e risposta sui social e accese dichiarazioni.

Che tra le ballerine non scorra buon sangue è ormai evidente, chissà però che nel breve tempo non possa tornare il sereno. Del resto, sarebbe bello vedere di nuovo insieme due delle personalità più importanti che hanno fatto la storia della televisione italiana.