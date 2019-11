Verissimo, Heather Parisi sorprende (ancora) sulla Cuccarini: “Non è niente per me”

editato in: da

Heather Parisi torna a parlare di Lorella Cuccarini in una lunga intervista rilasciata a Verissimo e sorprende ancora una volta. Diretta e tagliente, la ballerina americana ha detto la sua sulla collega senza sconti. Da anni ormai fra le due è in atto una guerra a distanza che nell’ultimo periodo si era inasprita.

Tutta colpa di Nemicamatissima, lo show Rai, campione d’ascolti, in cui, dopo la faida nata a Fantastico, si sarebbero dovute riappacificare. Al contrario la trasmissione ha portato a galla vecchi rancori, provocando accesi botta e risposta. L’ultimo poco prima dell’esordio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta, con la Parisi che criticava alcune affermazioni “sovraniste” della collega e sottolineava il flop di Grand Tour.

La Cuccarini si è sempre difesa, tirando in ballo anche Umberto Maria Anzolin, l’imprenditore che da anni vive a Hong Kong insieme alla famiglia. Per questo in molti si aspettavano affermazioni forti da parte della Parisi, ospite del salotto di Verissimo. Quando però Silvia Toffanin le ha chiesto di parlare di Lorella, lei ha risposto in modo molto particolare.

“Perché dobbiamo parlare di “santa subito”? – ha detto -. Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma Nemicamatissima non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. È stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me […] Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”.

Una Heater decisa a tagliare i ponti con il passato anche quando la conduttrice le ha chiesto se il merito del suo successo in Italia fosse di Pippo Baudo che la scelse per Fantastico. “La mia fortuna? No, la mia fortuna sono stati il mio talento e la gavetta che ho fatto – ha chiarito -. Secondo me, senza la gavetta e il sacrificio non vai da nessuna parte”.

Heather ha poi confessato di aver sofferto per molti anni di bulimia, una malattia che in passato l‘ha portata a pesare 43 kg e che ha combattuto grazie all’incontro con il marito. “Ho sofferto di bulimia – ha confessato -. Nel periodo in cui a Milano facevo Fantastico 4 con Gigi Proietti, ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima. Sono riuscita a pesare 43 chili – ha rivelato a Silvia Toffanin – e più mi dicevano che ero troppo magra, più continuavo a mangiare e poi a vomitare. Il mio problema è che avevo accanto delle persone terribili che mi hanno portato a prendere decisioni sbagliate. Grazie a mio marito Umberto Maria, senza medicinali e senza terapie mentali, piano piano ne sono uscita”.