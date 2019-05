Heather Parisi e Lorella Cuccarini in guerra: la verità di Pippo Baudo

editato in: da

Dietro l’eterna rivalità di Heather Parisi e Lorella Cuccarini c’è Pippo Baudo.

A rivelarlo è lo stesso presentatore che dalle pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato come è nata la tensione tra le due ballerine, entrambe scoperte proprio da Baudo. L’incontro con Heather avvenne alla fine degli anni ’70 in Calabria:

Era in vacanza dai suoi parenti in Calabria e la vidi. Era un po’ grassottella ma bravissima.

Poi il conduttore, oggi 82enne, fu colpito dalla Cuccarini e propose alla Parisi di lavorare con lei nella trasmissione Fantastico. Pare che la risposta della ballerina americana fu piuttosto piccata:

Quando le proposi di lavorare con Lorella mi rispose: ‘Ma io sono la Parisi e non posso esibirmi con questa ballineretta’. È iniziata da lì la loro rivalità e io non ho potuto farci niente.

Da allora le due donne si sono sempre mal sopportate. Dopo la reunion di qualche anno fa con lo show Nemica amatissima le cose sono andate peggiorando. Si sono riaccesi i contrasti e le due ballerine non perdono occasione di punzecchiarsi e farsi battute al vetriolo. La polemica è raggiunto il suo apice lo scorso gennaio quando la Parisi ha dato della “sovranista” alla Cuccarini e quest’ultima ha replicato piccata, meritandosi perfino il Tapiro d’oro.

Heather è stata recentemente ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ma in quest’occasione il tema Cuccarini è stato sorvolato. Se non si punzecchiano, le due si ignorano. La Parisi vivi a Hong Kong col marito e i due gemelli, ma anche altre due figlie grandi, mentre Lorella prosegue la sua carriera in Italia ed è mamma felice di 4 splendidi ragazzi.