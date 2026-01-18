Stefano De Martino, la foto con Emma è un tuffo indietro nel tempo: la reazione dell’artista

IPA Emma Marrone e Stefano De Martino

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono stati entrambi ospiti nella seconda puntata di C’è Posta per Te, andata in onda il 17 gennaio 2026 (per due storie differenti). Per festeggiare questa curiosa coincidenza, a quanto pare voluta da Maria De Filippi, il conduttore ha pubblicato uno scatto nelle sue stories su Instagram: una foto che risale al tempo del suo fidanzamento con Emma, la copertina di un giornale. E naturamente non si è fatta attendere la reazione dell’artista.

Stefano De Martino, il gesto per Emma durante la puntata di C’è Posta per Te

A volerli insieme nello stesso appuntamento è stata proprio Maria De Filippi, la loro “mamma televisiva”, che ha riunito nello studio di Canale5 due dei suoi pupilli più amati, oggi entrambi all’apice del successo. Stefano De Martino ha scelto di raccontare l’ospitata con un tocco di ironia e molta tenerezza, recuperando una vecchia copertina di DiPiù che li ritraeva giovanissimi e innamorati. “Stasera a C’è Posta per Te“, ha scritto semplicemente a corredo della foto.

La risposta di Emma è arrivata poco dopo, tra il divertito e l’affettuoso, confermando quanto il loro legame si sia trasformato nel tempo: “Sei talmente cretino che non posso non volerti bene”, ha replicato l’artista. Parole che dicono tutto su un rapporto che ha saputo sopravvivere alle tempeste mediatiche e ai dolori del passato. Nonostante la vicinanza social, però, in studio i due non si sono mai incrociati, partecipando a momenti differenti della serata.

Stefano De Martino ed Emma Marrone, il rapporto oggi

Il percorso di Stefano De Martino ed Emma Marrone è iniziato quando erano poco più che giovani, in quella scuola di Amici che ha cambiato per sempre i loro destini. Un amore nato tra i banchi, cresciuto davanti alle telecamere e poi travolto da quello che la stessa cantante ha definito un vero e proprio “tsunami mediatico”. Erano gli anni in cui ogni loro mossa finiva sulle pagine delle cronache rosa, un circo che a tratti ha rischiato di oscurare persino la musica. “Ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto fossero cancellati”, aveva raccontato Emma, ricordando il dolore di quel periodo segnato dall’arrivo di Belen Rodriguez e da una separazione vissuta sotto l’occhio implacabile del pubblico.

Ma il tempo, si sa, è un grande guaritore. Oggi di quel passato rimane la consapevolezza di aver condiviso “una fetta di vita” importante, forse la più intensa. Stefano non ha mai nascosto il legame profondo che lo unisce alla sua ex: “Abbiamo vissuto insieme gli anni più capovolgenti per entrambi”, ha confessato il conduttore, sottolineando come quell’avventura televisiva sia stata l’inizio di una vita nuova per tutti e due.

Un equilibrio ritrovato che li ha portati a scherzare di nuovo insieme, come accaduto ad aprile 2025 nello studio di Stasera tutto è possibile. Un faccia a faccia ironico e leggero che ha chiuso definitivamente i conti con la sofferenza del passato, lasciando spazio a un affetto sincero che non ha più bisogno di etichette.