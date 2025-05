Re Carlo, la nipotina che non potrà mai vedere crescere

Fonte: Getty Images Re Carlo

Re Carlo non avrà modo di veder crescere la piccola Lilibet, sua nipote, figlia di Harry e Meghan Markle. La bimba è nata in California, è stata in Gran Bretagna solo una volta, quando aveva appena un anno, in occasione del giubileo della bisnonna, Elisabetta. E probabilmente non ci tornerà almeno finché non avrà 18 anni e sarà libera di viaggiare da sola.

Re Carlo, nessuna speranza di vedere Lilibet

Re Carlo è impegnato in una visita di Stato lampo in Canada e malgrado sia dall’altra parte dell’oceano non ha modo di incontrare suo figlio Harry e la sua famiglia.

Il Sovrano ha le mani legate. Privatamente perdonerebbe tutto al figlio e alla nuora, non particolarmente amata, pur di recuperare i rapporti e soprattutto pur di incontrare e avere un minimo di relazione coi nipotini Archie e Lilibet.

Ma in quanto Monarca, non può scendere a compromessi con Harry, né concedergli quei privilegi riservati ai membri attivi della Famiglia Reale. Andrebbe contro i suoi ministri e contro la Corte e non se lo può permettere, probabilmente nemmeno vuole.

Così, deve rassegnarsi a rinunciare ai nipotini, lui che adora fare il nonno. E poi Archie e Lilibet non hanno nulla a che fare con questa faida famigliare, anzi sono delle vittime di fatto, perché privati dell’affetto di un nonno e coinvolti in una situazione di tensione che si gioca tra l’altro pubblicamente sui media di tutto il mondo, con il loro papà che lancia accuse pesanti contro nonno Carlo e zio William, dicendo di essere pronto a perdonare tutto. Una situazione alquanto confusa.

Meghan Markle e il video con Lilibet

A proposito di rendere pubblichi momenti privati, Meghan Markle ha recentemente condiviso nelle sue storie di Instagram un rarissimo video di sua figlia Lilibet.

Come è noto i Duchi del Sussex sono molto attenti a proteggere la privacy dei figli, anche se ultimamente Meg ha fatto qualche eccezione per promuovere i suoi prodotti e la sua serie su Netflix.

Così, eccola condividere un tenerissimo video che la ritrae con sua figlia Lilibet mano nella mano. Entrambi indossano una tuta protettiva bianca con tanto di visiera perché si stanno dirigendo verso le arnie dove le api producono il miele.

La piccola Lilibet, 3 anni, trotterella accanto alla madre ed è dolcissima con questa tuta da apicoltore e gli stivali di gomma colorati come un arcobaleno. Della bimba, come di Meghan, non vediamo il viso. Infatti, mamma e figlia sono riprese di spalle, ma a un certo punto Lilibet si volta verso la madre e si scorge di sfuggita il suo profilo e i suoi capelli che sembrano riccioluti e rossicci.

Fonte: IPA

Lady Markle ha parlato del suo amore per le api in una puntata della sua serie dove dichiarava: “È anche come un piccolo promemoria per fare qualcosa che ti spaventa un po’. Credo che faccia parte del gioco, ma cerco di mantenere la calma. Perché è meraviglioso essere così connessi” e ha trasformato il suo hobby in un lavoro, poiché ha venduto vasetti di miele da lei prodotto, in edizione limitata. Ma probabilmente a suo suocero Carlo non ne avrà inviato nemmeno uno.

Re Carlo, nessun rapporto con Archie e Lilibet

L’unico modo che il Re ha di vedere i suoi nipotini è dunque tramite i social. Prima che la situazione precipitasse, si tenevano in contatto con videochiamate, ma adesso che non risponde più alle telefonate di Harry è difficile pensare che li senta.