Re Carlo, Harry ha perso il controllo nella faida col padre

La distanza tra Re Carlo e Harry è incolmabile. Il Duca del Sussex ha perso il controllo della situazione e se davvero volesse la pace non si comporterebbe così

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo non ha più speranza di riallacciare i rapporti con Harry. Ma è stato quest’ultimo a commettere l’errore fatale che gli ha fatto perdere il controllo della situazione con suo padre.

Re Carlo, gli errori clamorosi di Harry

Ormai sono cinque anni che il rapporto tra Re Carlo e suo figlio Harry si è incrinato, ossia da quando, nel 2020, il Duca del Sussex e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di lasciare la Famiglia Reale.

Un gesto già di per sé di rottura, il modo in cui hanno deciso di comunicarlo ha profondamente amareggiato Carlo, William e la Regina Elisabetta che allora era ancora viva.

I dissapori in famiglia erano nati ben prima della Megxit, almeno dal 2018, cioè da quando Harry si era sposato con Meghan. Sua moglie non è stata la causa scatenante la rottura, ma piuttosto quella determinante. In molti sono convinti che il Principe conviva dall’adolescenza con traumi irrisolti, ma prima dell’arrivo di Lady Markle erano tenuti sotto controllo e si sfogavano con le bravate da ragazzo viziato e annoiato. Quando poi Harry ha trovato qualcuno che ha fatto leva sulle sue frustrazioni, è scoppiato.

Dopo il 2020 e il trasferimento in America di Harry e Meghan, le cose con la Famiglia Reale sono peggiorate. Fintanto che è stata in vita la Regina, i Duchi del Sussex hanno mantenuto un certo contegno e un certo rispetto verso la Monarchia, per quanto abbiano accusato di razzismo alcuni membri della Famiglia Reale. Poi hanno tolto il freno. E da qui sono cominciati errori clamorosi che hanno portato a una frattura incolmabile.

Re Carlo, Harry è fuori controllo

Julie Cobalt, coach di conflitti, mediatrice e formatrice specializzata in dinamiche familiari, ha dichiarato che Harry attualmente ha perso il controllo della faida con suo padre Carlo. Non è più in grado di gestire le dinamiche di questa controversia e di arginare eventuali polemiche pubbliche.

Infatti, ha spiegato: “Criticare pubblicamente la propria famiglia, soprattutto in un’autobiografia, garantisce praticamente un atteggiamento difensivo e un ulteriore distacco”. Affidare a un testo scritto o a interviste che poi vengono trasmesse in mondo visione le proprie recriminazioni, significa ampliare i problemi già esistenti al punto non poterli più gestire.

L’esperta ha proseguito: “Inoltre, ti priva del controllo su come il tuo messaggio viene ricevuto”. E ha proseguito: “Se l’obiettivo di Harry fosse stato la riconciliazione, una strategia migliore sarebbe stata quella di rivolgersi a un mediatore o a un counselor per la gestione dei conflitti. La riconnessione richiede un dialogo sincero, non una narrazione pubblica“.

Insomma, se Harry è davvero intenzionato a riappacificarsi con Carlo deve abbandonare le dichiarazioni pubbliche, perché queste non fanno altro che complicare il percorso di riavvicinamento, se non addirittura renderlo impossibile.