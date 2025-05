Meghan Markle, il romantico gesto per celebrare i 7 anni di matrimonio con Harry

Fonte: Getty Images Le nozze di Harry e Meghan

Un dolce anniversario di matrimonio per Meghan Markle e il Principe Harry. Il 19 maggio 2018 l’ex attrice americana è convolata a nozze con il figlio di Re Carlo e Lady Diana. Sotto gli occhi attenti del popolo britannico e del mondo intero, il Duca e la Duchessa di Sussex si sono giurati amore eterno. Un evento che resterà per sempre impresso nella memoria collettiva e di cui oggi ricorrono esattamente sette anni.

Il settimo anniversario di matrimonio di Harry e Meghan

Meghan Markle ha ricordato sui social i bei momenti trascorsi con il marito Harry in occasione del loro settimo anniversario di matrimonio, condividendo alcune foto inedite di famiglia. La Duchessa ha messo così a tacere tutti coloro che credevano che la loro storia d’amore fosse finita.

“Sette anni di matrimonio. Una vita di storie. Grazie a tutti voi (sia al nostro fianco o da lontano) che ci avete amato e sostenuto durante tutta la nostra storia d’amore – vi apprezziamo. Buon anniversario!”, ha scritto la Markle.

L’ex protagonista di Suits ha mostrato un angolo della loro casa di Montecito fino ad oggi tenuto segreto: un pannello che riassume questi anni di convivenza attraverso immagini di famiglia inedite. La loro storia d’amore raccontata attraverso delle istantanee. Il collage comprende circa cinquanta foto, tra cui una del loro matrimonio.

La maggior parte delle foto sono però inedite e spicca la nota al centro che recita: “La nostra storia d’amore”. Meghan ha incluso immagini dei suoi figli, Archie e Lillibet (che mostra raramente), ricordi di compleanni, viaggi, passeggiate e momenti spontanei della sua vita quotidiana accanto ad Harry.

E poi ancora istantanee del suo viaggio in Botswana, del suo fidanzamento, delle sue visite reali in Australia e Marocco e dei suoi viaggi personali realizzati durante le gravidanze.

C’è anche lo stemma dei Sussex, alla cui progettazione ha partecipato pure Meghan, per riflettere le sue radici. Ha uno sfondo blu che rappresenta l’Oceano Pacifico, con due raggi dorati e tre piume sullo stemma. E dei papaveri dorati, il fiore simbolo della California, e un’altra specie, il calicanto, che cresce a Kensington Palace. Lei è rappresentata con un uccello bianco con le ali alzate e lui con un leone.

Nonostante la faida con la famiglia reale, la coppia conserva il titolo di Duca e Duchessa del Sussex che Elisabetta ha concesso loro al momento del matrimonio, e la Markle ha recentemente spiegato a People quanto significhi per lei: “È il nostro cognome comune, come famiglia, e non credo di aver realizzato quanto sarebbe stato importante per me finché non abbiamo avuto figli. Adoro che Archie, Lili, Harry e io abbiamo questo cognome insieme. Significa tantissimo per me ed è parte della nostra storia d’amore“.

Il matrimonio di Meghan e Harry

Meghan e Harry si sono sposati il ​​19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio, sei mesi dopo aver annunciato il loro fidanzamento a Kensington Palace. All’epoca la stampa li considerava una coppia in grado di modernizzare la monarchia e, fin da subito, sono stati molto amati. Quel matrimonio reale ha emozionato tutti: una storia d’amore che sembrava uscita da un film romantico con protagonisti un’attrice americana e un principe.

Ma meno di due anni dopo quel giorno magico, i coniugi hanno deciso di prendere le distanze dalla royal family, lasciando il Regno Unito e iniziando una nuova vita in California. Sette anni dopo quel matrimonio memorabile tutto è cambiato.

Il rapporto con la Corona è ormai inesistente e Harry teme profondamente di non riuscire più a riallacciare i rapporti con i suoi cari. Ha cercato di riavvicinarsi a Re Carlo dopo aver scoperto della malattia del sovrano ma il monarca, così come William, è stato irremovibile.

Nonostante questo, però, Harry può ancora contare sul sostegno della moglie: in barba alle voci di divorzio che si susseguono da tempo, la coppia resta solida. E Meghan non ha perso occasione per rimarcarlo pubblicamente. Uniti, ancora una volta, contro tutto e tutti.