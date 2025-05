Re Carlo sfida Harry, vola in Nord America e non gli parla

Re Carlo e Camilla volano in Canada per una visita di Stato. Non sono mai stati così vicini a Harry. Ma non lo incontreranno

Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo e Camilla si stanno preparando per partire per il Canada. Le Loro Maestà infatti saranno impegnati in un viaggio di due giorni dove parteciperanno a sette eventi. Ma non troveranno il tempo per incontrarsi con Harry che nella famosa intervista bomba della BBC si era lamentato che suo padre nemmeno gli parla.

Re Carlo e Camilla, il viaggio in Canada

Dopo l’Italia, Re Carlo in compagnia di Camilla andrà in Canada. Il Sovrano è pronto a percorre oltre 5.300 chilometri per una visita di Stato di appena due giorni. Un sacrificio notevole e una vera e propria stancata, considerando le condizioni di salute di Sua Maestà.

Il momento focale di questo viaggio lampo sarà l’inaugurazione ufficiale del Parlamento martedì 27 maggio che segnerà un momento significativo tra il Re e il popolo canadese. In vista del viaggio, un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato: “Il Re e la Regina attendono con ansia il programma, consapevoli che si tratterà di una visita breve ma, si spera, di grande impatto”.

Si tratta del primo viaggio in Canada che Carlo fa come Re, per questo è molto importante per lui. Anche perché la scorsa primavera fu costretto ad annullarlo a causa della diagnosi di cancro.

Re Carlo, l’incontro impossibile con Harry

È quindi la prima volta, che in tempi recenti, il Sovrano va nel continente americano. E sarebbe l’occasione perfetta per un incontro con suo figlio Harry che abita in California. Ma non sarà così. Non sono al momento trapelate indiscrezioni su un possibile contatto tra lo staff di Carlo e quello del Duca del Sussex, per cercare di accordarsi.

Di conseguenza, è da escludere che i due possano vedersi. I tempi infatti per organizzare un incontro sono ormai troppo stretti.

