La Regina Elisabetta diventa Barbie: l’omaggio per i suoi 70 anni di regno

Regina Elisabetta, 70 anni di Regno in (più di) 7 borse iconiche

La Regina Elisabetta nel 2022 festeggia 96 anni d’età e 70 di regno. Moltissimi gli eventi in programma per il suo Giubileo di platino. E tra gli omaggi più significativi una bambola Barbie della Tribute Collection realizzata a sua somiglianza, con tanto di corona e onorificenze. La Barbie dedicata a Sua Maestà è già acquistabile online.

Barbie Queen Elizabeth II Puoi acquistare anche online la Barbie dedicata a Sua Maestà

La Barbie dedicata alla Regina

Spegnendo 96 candeline e festeggiando i suoi 70 storici anni di servizio, la Regina Elisabetta II è la prima monarca britannica a celebrare un Giubileo di platino. Dopo la sua incoronazione nel 1953, la Gran Bretagna ha visto Sua Maestà regnare per un periodo straordinariamente longevo con fermezza, umanità e una vita dedicata al servizio pubblico, unendo così l’intera nazione nelle celebrazioni.

La bambola Barbie Queen Elizabeth II è fedelmente ispirata alla figura della regina, con un elegante abito avorio e nastro blu ornato con decorazioni d’ordinanza. La tiara è ispirata al diadema con frange della Regina Mary – indossato come è noto dalla Regina nel giorno del suo matrimonio – e i medaglioni in miniatura sui nastri sono ispirati agli ordini della famiglia reale. Il nastro rosa è stato regalato alla Regina da suo padre Giorgio VI e quello azzurro da suo nonno Giorgio V. La spilla d’argento appuntata sotto la fascia rappresenta la spilla a stella della Giarrettiera, l’insegna del più alto ordine cavalleresco del Regno Unito, l’Ordine della Giarrettiera.

La Barbie dedicata alla Regina Elisabetta è presentata in una scatola ispirata allo stile di Buckingham Palace, composta da un bordo fustellato decorato in 3D che incornicia la bambola e da un pannello interno che mostra un trono e il tappeto rosso ispirato alla Sala del Trono di Buckingham Palace. La scatola è stampata con un logo a forma di cresta e un un’icona che commemora il 70° anniversario dell’ascesa al trono della Regina.

Giubileo della Regina, parla la storica

La storica e professoressa Kate Williams, autrice di Our Queen Elizabeth, afferma: “Il regno della Regina Elisabetta II è stato di straordinario impatto, ricoprendo una posizione che poche donne hanno. La Monarca britannica che ha regnato più a lungo e la prima a raggiungere un Giubileo di platino, la Regina si è dedicata al servizio e al dovere e ha visto il mondo cambiare incommensurabilmente. Nel 1952, quando salì al trono, le donne non erano incoraggiate a lavorare e i politici espressero dubbi su una giovane Monarca ma lei provò loro che si sbagliavano, dimostrandosi un’abile leader e diplomatica. Mentre Sua Maestà celebra questo importante giubileo, è meraviglioso vedere un marchio iconico come Barbie condividere l’impatto che importanti figure femminili storiche hanno in qualità di leader, inventrici e pioniere per le nuove generazioni”.

Dal 1959, Barbie vuole ispirare il potenziale illimitato che c’è in ogni bambina e ricordare loro che possono essere tutto cioè che desiderano. Questo messaggio non è mai stato così rilevante come lo è oggi.

Barbie Queen Elizabeth II, dove acquistarla

La bambola della Regina Elisabetta II è acquistabile su Amazon, Harrods, Hamley’s, Selfridges e John Lewis a partire dal 21 aprile 2022 in vista del Queen’s Platinum Jubilee Central Weekend tra il 2 e il 5 giugno 2022.