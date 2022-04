“Carlo non voleva vedere Harry e Meghan”: il retroscena sull’incontro a Windsor

Meghan e Harry, i look casual chic agli Invictus Games (con bacio romantico)

Iniziano a emergere alcuni dettagli sull’incontro a Windsor tra Harry, Meghan e il Principe Carlo. La visita dei Sussex a Londra è stata breve: prima di recarsi agli Invictus Games, hanno preso un tè con la Regina Elisabetta. Un incontro che ha lasciato ben sperare su una riconciliazione in famiglia, ma che invece ha creato maggiori fratture. Inoltre, pare che Carlo non volesse in alcun modo incontrare Harry e Meghan.

Harry e Meghan a Windsor: Carlo non voleva incontrarli

Il rapporto tra Harry e Carlo è ormai incrinato: tutto il mondo ne aveva avuto l’impressione, soprattutto dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, le accuse di non esserci stato e, non ultimo, il libro di memorie in cui il Principe parlerà del padre e della consorte Camilla. Il loro incontro al Castello di Windsor non è andato secondo i piani: anzi, Carlo stesso era molto perplesso.

Robert Jobson, esperto Reale, ha criticato il Duca e la Duchessa di Sussex su GB News, in particolare per le dichiarazioni di Harry avvenute nei giorni successivi. “Penso che l’incontro con il Principe di Galles sia stato frustrante. Carlo non era particolarmente felice di farlo e ha accettato di vederli solo se non fosse stato detto nulla su di lui alla TV americana”. Secondo alcune fonti Reali, l’incontro è stato “cordiale, ma un po’ goffo”.

Harry, le dichiarazioni sulla Regina Elisabetta

Harry ha commesso l’ennesimo errore. Dopo aver incontrato la Regina Elisabetta ed essersi recato all’Aia per gli Invictus Games insieme alla moglie Meghan, ha rilasciato un’intervista che ha decisamente causato un’ulteriore spaccatura all’interno della Famiglia Reale. Le sue parole hanno toccato Carlo e la Regina stessa, che è rimasta ferita dal nipote, oltre a essere ancora delusa per non essere stato presente alla commemorazione di Filippo.

“Ha sempre un grande senso dell’umorismo con me e mi sto solo assicurando che sia protetta e che abbia le persone giuste intorno a lei. Sia Meghan che io abbiamo preso il tè con lei, quindi è stato davvero bello incontrarla”. Le sue frasi non sono piaciute né alla Famiglia né alla stampa britannica, che ha definito il comportamento di Harry “narcisista” e “arrogante“.

Il legame incrinato tra Harry e Carlo

Alcune fonti vicine al Principe Carlo hanno affermato le sue perplessità sull’intervista di Harry a Kotb. La verità è che il loro rapporto non è sempre stato così teso. Tutt’altro, perché Carlo, nel giorno delle meravigliose nozze con Meghan, l’ha addirittura accompagnata all’altare. Cosa ha causato la frattura, tale da sembrare addirittura irreparabile?

Penny Junor, la biografa reale, ha ammesso l’assenza del Principe Carlo nella vita di Harry. “Non è mai mancato l’amore, ma Carlo è sempre stato concentrato sul suo lavoro e sulla necessità di fare la differenza per il mondo e la Monarchia. A volte ha trascurato gli amici e le persone care al suo fianco”.

Il punto di non ritorno, forse, è stata l’ammissione di Harry di essere davvero deluso da suo padre. Sempre stando alle parole di Robert Jobson, ormai padre e figlio sarebbero alla fine del loro legame. Ci sarà un modo per ritrovarsi, ma soprattutto per perdonarsi? Una domanda che tutti si fanno, e che al momento non ha una risposta. Forse, solo la speranza che tutto possa essere dimenticato.