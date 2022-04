La Regina è “profondamente ferita” da Harry. E Carlo chiude ogni rapporto

Meghan e Harry, i look casual chic agli Invictus Games (con bacio romantico)

La Regina Elisabetta è profondamente ferita e delusa dal Principe Harry. L’atteggiamento del nipote le avrebbe causato più di un dolore negli ultimi anni: dalla decisione di lasciare l’Inghilterra fino alle ultime dichiarazioni – definite vergognose dagli esperti Reali – il loro legame si è parecchio incrinato. A nulla è valsa la visita insieme alla moglie Meghan Makle poco prima di dirigersi verso gli Invictus Games. E anche il Principe Carlo è deciso a chiudere ogni rapporto con il figlio.

La Regina Elisabetta è ferita e delusa da Harry

La situazione di Harry in Inghilterra è più delicata che mai. Allo stato attuale, le sue dichiarazioni, dopo aver incontrato la Regina Elisabetta, sono risultate assolutamente fuori luogo. Agli occhi del mondo, la presenza di Harry e Meghan a Londra aveva ampiamente fatto sperare in una riconciliazione, un modo per andare avanti dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Ma anche dopo i problemi, le accuse, i giudizi espressi dai Sussex.

Eppure, qualcosa è andato storto, a causa delle frasi di Harry sulla Regina: “Ha sempre un grande senso dell’umorismo con me e mi sto solo assicurando che sia protetta e che abbia le persone giuste intorno a lei. Sia Meghan che io abbiamo preso il tè con lei, quindi è stato davvero bello incontrarla”.

Inoltre, si è rifiutato di dire se sarà presente (o meno) al suo Giubileo, un momento a dir poco importante per il Regno di Elisabetta. La Regina, che è resiliente e in grado di affrontare qualsiasi situazione, è rimasta comunque ferita da Harry, che ha sempre considerato il suo nipote preferito: non è neanche riuscita a “perdonarlo” del tutto per la sua assenza alla commemorazione del Principe Filippo.

Il Principe Carlo è sempre più distante da Harry: il loro legame è “alla fine”

I commenti del Principe Harry dopo la visita alla Regina Elisabetta avrebbero fatto infuriare il padre Carlo. Robert Jobson, esperto Reale, ha rivelato a GB News che i due sarebbero ormai alla fine del loro rapporto. “Le azioni parlano più delle parole. Il Principe Carlo si è fatto avanti e ha sostenuto sua madre con le azioni”. Ha poi definito a dir poco “narcisistico” il comportamento di Harry, soprattutto la sua presunzione di voler “controllare” la nonna, per assicurarsi che al suo fianco abbia le persone giuste.

Il legame tra Carlo e Harry è ormai in freddo da diversi mesi. Nonostante tutto, nonostante gli stessi tentativi di riavvicinamento, pare che tra i due ci sia una distanza incolmabile. Del resto, Harry non ha risposto nemmeno a una domanda in particolare nel corso dell’intervista: gli è stato chiesto se sentisse la mancanza del padre e del fratello William. Nessuna risposta, solo il silenzio, che pesa come un macigno.

Harry e Meghan presenti agli Invictus Games

Nel frattempo, Harry e Meghan agli Invictus Games hanno decisamente conquistato la scena, soprattutto per i look della Markle. La coppia è apparsa più affiatata che mai, complici anche i vari gesti affettuosi in pubblico: si sono tenuti per mano, si sono anche baciati. Ma non tutti hanno apprezzato le loro effusioni, e c’è anche chi ci ha visto qualcosa in più, come gli indizi di un rapporto rotto. Per il momento, è da capire quali saranno le prossime mosse della coppia: il ritorno per il Giubileo, per esempio, e la presentazione di Lilibet alla bisnonna Elisabetta. Del resto, la piccola ha proprio il suo soprannome.