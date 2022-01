Elisabetta e la nipotina Lilibet sono unite da una data (molto) speciale

Regina Elisabetta sola al Trooping the Colour: una festa a metà

La piccola Lilibet, secondogenita di Harry e Meghan Markle, quest’anno compirà un anno e lo farà in una data molto speciale per la Regina Elisabetta, la nonna che non ha ancora potuto conoscere. Mentre la piccola, infatti, spegnerà la sua prima candelina, la Sovrana sarà impegnata nelle celebrazioni del suo 70esimo anno di regno.

Elisabetta e Lilibet, la data speciale che le accomuna

Come preannunciato lo scorso anno, il 2022 per la Regina Elisabetta rappresenta un traguardo molto importante. La Queen si prepara a celebrare il Giubileo di Platino, evento che rappresenta un vero record: Elisabetta II a 96 anni sarà ufficialmente la Sovrana più longeva che il Regno Unito abbia mai avuto.

Sebbene il Giubileo cada nel mese di febbraio i festeggiamenti sono spostati in estate, per l’esattezza nel lungo weekend che va dal 2 al 5 giugno 2022. E se questi giorni sono già importanti per la Regina, c’è un elemento che aggiunge ulteriore peso: proprio il 4 giugno, infatti, nel pieno delle celebrazioni per i 70 anni di regno la nipotina Lilibet compirà un anno.

Una data speciale che le accomuna, così come ad accomunarle è il nome della piccola. Harry e Meghan Markle hanno scelto di dare alla secondogenita il nomignolo con cui il Principe Filippo era solito chiamare la Sovrana. Lui era l’unico a usare questo dolce appellativo, tanto che la scelta dei Duchi di Sussex ai tempi ha fatto discutere (e non poco).

Il programma del Giubileo di Platino prevede il tradizionale Trooping the Colour, una cerimonia alla Cattedrale di Saint Paul e un grande spettacolo alla presenza della Famiglia Reale e dei sudditi britannici. Dopodiché il 4 giugno, nel giorno del compleanno della piccola Lilibet, si terrà un evento speciale all’Epson Derby e il “Platinum Party at the Palace”, con un concerto trasmesso da Buckingham Palace in diretta sulla BBC.

Il Giubileo della Regina, una festa a metà

Ricordiamo ancora oggi le immagini del Trooping the Colour del 2021, con una Regina Elisabetta visibilmente sotto tono. Una delle cerimonie più nobili e antiche del Regno Unito, che si tiene per celebrare ufficialmente il compleanno della Regina Elisabetta. Lo scorso anno la cerimonia era stata molto intima, senza sfarzo né la consueta folla di Reali affacciati alla balconata. Complice il Covid, certamente, ma soprattutto la perdita incolmabile del Principe Filippo, che ha lasciato la Sovrana con un vuoto nel cuore.

Quest’anno le celebrazioni sono ancora più importanti, visto l’incredibile traguardo della Regina, ma continua a mancare sempre qualcosa. Per ironia del destino, mentre lei sarà impegnata a festeggiare i suoi 70 anni di regno dall’altra parte dell’Oceano la sua piccola nipotina compirà il suo primo anno. E lei, ancora una volta, sarà lontana.

La Regina non ha ancora potuto conoscere la piccola che, da quando è venuta al mondo, non ha mai messo piede nel Regno Unito. Tutti, non solo i sudditi, speravano che il Giubileo potesse essere l’occasione per riunire finalmente la Famiglia Reale, ma le ultime mosse di Harry lasciano presagire che la strada è ancora lunga. Il Duca di Sussex si è detto pronto a procedere per vie legali finché non gli sarà riassegnata la scorta, privilegio che non gli spetta più vista la perdita dei titoli.

Prima la morte del suo amato Filippo, compagno di una vita. Poi la fuga di Meghan e Harry in California, insieme ai nipoti Archie e Lilibet. Infine il processo che vede tra gli accusati il figlio Andrea. Di certo questo Giubileo sarà una bella festa, ma solo a metà.