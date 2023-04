Incoronazione, Camilla invita l’ex marito: è polemica

Fonte: IPA Carlo e Camilla si muovono solo così: le carrozze dell’Incoronazione

La Regina Camilla ha deciso di invitare l’ex marito Andrew Parker Bowles all’incoronazione, ed è scoppiata la polemica. Dopo l’esclusione di Sarah Ferguson, l’assenza di Meghan Markle e dei suoi figli, e zero ruoli per Kate Middleton, Andrea e Edoardo nella cerimonia, gli inglesi iniziano a storcere il naso per l’intera famiglia della moglie di Re Carlo coinvolta in questo giorno così importante. Dopo i nipoti come paggetti, la sorella come dama, arriva un posto d’onore per l’ex coniuge di Camilla, e questo a molti non piace. E sui social le critiche sembrano inarrestabili.

Incoronazione di Re Carlo, Camilla invita l’ex marito

A dare l’indiscrezione è stato l’attendibilissimo The Sunday Times: Andrew Parker Bowles, ex marito della Regina Camilla, è stato invitato all’incoronazione del 6 maggio. Questo non se lo sarebbe aspettato proprio nessuno, e Re Carlo avrebbe fatto questo passo già da tempo. L’uomo, divorziato da Camilla dal 1995, è il padre dei suoi figli, Tom Parker Bowles e Laura Lopes (cognome da sposata); la coppia ha detto sì nel 1973, mettendo fine al flirt tra l’allora Principe Carlo e colei che, solo nel 2005, sarebbe diventata sua moglie.

I due, nonostante il matrimonio messo in discussione per decenni dalla stampa inglese, data l’accusa verso Camilla di essere sempre stata l’amante di Carlo, e il divorzio bomba nel 1995, pare siano ancora molto vicini: un gesto d’intelligenza, per garantire serenità ai loro figli e ai loro nipoti (tre dei quali saranno paggetti d’onore all’incoronazione). Un amore diventata amicizia: nel 1996 Andrew, ex ufficiale britannico, ben nove anni prima della sua ex moglie, è convolato a seconde nozze con Rosemary Dickinson, scomparsa nel 2010. L’uomo è anche grande amico della Principessa Anna, ed è comparso in varie occasioni al suo fianco. Si mormora persino che sia stata lei, nei primi anni ’70, a spingere l’amico e Camilla a convolare a nozze, vista l’avversione della famiglia alla relazione con Carlo. Altre teorie dell’epoca raccontano che, in realtà, Anna fosse molto vicina a Andrew, e il matrimonio sia stato architettato per spezzare entrambe le coppie.

Fonte: IPA

Ora per lui, l’antagonista del Re, è stato preparato un posto nelle prime file dell’abbazia di Westminster, in barba a un passato che ha rovinato ben due matrimoni, difficili sin dall’inizio, e sempre avvolti nell’ombra del tradimento. Acqua passata per tutti, a quanto pare, e il pensiero non può che andare a Lady Diana, vera vittima sacrificale di questi tumulti d’amore, e che molti avrebbero voluto un giorno su quel trono al posto di Camilla (compreso il Principe Harry).

Camilla prende tutto: è polemica per l’incoronazione

La notizia dell’invito a Andrew Parker Bowles non poteva che scatenare una immensa polemica. Il Principe Andrea e Edoardo sono stati “umiliati”, senza ottenere nessun ruolo nella cerimonia di incoronazione di Re Carlo, così come il Principe Harry. Kate Middleton sarà solo una comparsa nella grande giornata, avendo come unico compito quello di seguire la processione dietro al Re e alla Regina. Meghan Markle, per evitare conflitti con i Windsor, resterà a casa con Archie e Lilibet, e Sarah Ferguson non ha nemmeno ricevuto l’invito.

Perché dunque così tanto spazio alla famiglia di Camilla, che non avrebbe nessun titolo per essere presente quel giorno? Un mistero, che non piace agli inglesi, che vedono nipoti, pronipoti, la sorella e persino l’ex marito della Regina premiati, mentre gli altri restano in panchina. I commenti, sui social, si sprecano, e sono in molti a definire questa situazione disfunzionale: lui, lei, l’altro, ci giocano gli inglesi, anche perché, il divorzio dei Parker Bowles è stata una conseguenza dei lunghi tradimenti di Camilla con Carlo, resi pubblici da ogni giornale del mondo.

Fonte: IPA

I sudditi non ci stanno, non la vogliono questa incoronazione di Camilla, che sembra uno schiaffo a tutti, e in tanti sono già pronti a protestare in piazza, creando disagi di ogni sorta, come è già avvenuto in questi primi mesi della coppia reale al comando, dopo la morte di Elisabetta II. Servirà a qualcosa?

Intanto, la nuova Sovrana, per anni la più odiata dagli inglesi, diventa Regina, porta tutta la sua famiglia a Palazzo, e si prende tutto ciò che sarebbe stato suo sin dall’inizio, se non avesse sposato Andrew invece di Carlo. Sì, perché se i Windsor non si fossero messi in mazzo, nel 1973 avrebbe sposato il suo Principe, e tutto sarebbe andato diversamente. Noi non avremmo mai conosciuto Lady Diana, non ci saremmo innamorati di lei e di William e Harry, ma forse sarebbe ancora viva, e le sarebbe stata risparmiata una vita a Palazzo piena di dolori e umiliazioni.