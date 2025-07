Il Duca e la Duchessa di Westminster sono diventati genitori: William sarà il padrino?

IPA I Duchi di Westminster sono diventati genitori: William sarà il padrino?

Fiocco rosa nella Royal Family. Hugh e Olivia Grosvenor, ovvero il Duca e la Duchessa di Westminster, hanno dato il benvenuto alla loro primogenita: la piccola, battezzata Cosima Florence Grosvenor, è nata a Londra il 27 luglio. Una notizia che ha portato un po’ di serenità a palazzo, e che riguarderebbe il Principe William molto da vicino: secondo diverse indiscrezioni, infatti, potrebbe essere proprio il futuro Re a ricoprire il ruolo di padrino per le neonata.

Il Duca e la Duchessa di Westminster sono diventati genitori

Finalmente genitori: il Duca e la Duchessa di Westminster hanno annunciato la nascita della loro primogenita, la piccola Cosima Florence Grosvenor. In un comunicato stampa pubblicato dal magazine People, Hugh e Olivia Grosvenor hanno fatto sapere: “Il Duca e la Duchessa non vedono l’ora di trascorrere insieme questo momento speciale come famiglia. Sia la Duchessa che Cosima stanno bene”. La coppia, che era convolata a nozze il 7 giugno dello scorso anno, è nota alla cronaca rosa anche per essere molto amica del Principe William: i tabloid inglesi sono per questo convinti che a fare da padrino alla piccola potrebbe essere proprio il futuro Re.

Oltre ad essere molto legato a William, Hugh è anche padrino di suo figlio George e del piccolo Archie, primogenito di Harry e Meghan Markle. Il marito di Kate Middleton potrebbe quindi decidere di ricambiare il favore, consolidando ulteriormente il rapporto che lo lega da ormai molti anni al Duca di Westminster. Basti pensare che durante il matrimonio di Hugh e Olivia William ha svolto il ruolo di usciere, indirizzando gli ospiti verso le loro sedute.

I due continuano a frequentarsi ancora con assiduità nonostante le rispettive agende fitte di impegni: lo scorso aprile il Principe e George erano proprio in compagnia dei Duchi di Westminster per assistere a una partita dell’Aston Villa.

Chi sono il Duca e la Duchessa di Westminster

Hugh Grosvenor è la persona sotto i 40 anni più ricca del Regno Unito, ed era considerato uno degli scapoli più ambiti del Paese prima della sua relazione con l’attuale Duchessa di Westminster. Oltre che per il suo patrimonio, l’uomo è noto anche per la stretta relazione con la Royal Family: è figlioccio del Re Carlo e sua madre è madrina del principe William. Il 34enne si dedica a diverse attività filantropiche e gestisce il vasto patrimonio immobiliare della sua famiglia, che conta proprietà in oltre 60 città del mondo. Olivia Henson, invece, proviene da una famiglia dell’alta borghesia inglese con radici aristocratiche. Laureata in storia dell’arte, si occupa prevalentemente di sostenibilità alimentare.

La coppia è convolata a nozze con una cerimonia faraonica nella Cattedrale di Chester il 7 giugno 2024: all’evento hanno partecipato molti membri della Royal Family, come il Principe William e sua cugina Eugene. Lo scorso marzo è invece arrivato l’annuncio della gravidanza di Olivia: “Il Duca e la Duchessa di Westminster sono lieti di condividere che la Duchessa aspetta un bambino per l’estate. La coppia è entusiasta della notizia e non vede l’ora di iniziare una famiglia insieme” aveva fatto sapere un portavoce. Non resta che attendere il battesimo della piccola per capire se le indiscrezioni sul padrino saranno confermate.