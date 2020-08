Clizia Incorvaia: “Paolo Ciavarro vorrebbe un figlio”

editato in: da

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la loro estate d’amore

Procede a gonfie vele la love story fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, tanto che la coppia starebbe già facendo progetti importanti, fra cui quello di avere un figlio. A svelarlo l’influencer che, intervistata da Chi, ha raccontato il suo amore per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

“Lui due giorni dopo che eravamo in Casa mi diceva: ‘Mi piacerebbe avere un figlio’ – ha spiegato la fashion blogger -. E io: ‘Che bello questo progetto che hai con la tua fidanzata’. E lui subito: ‘No, no, non ce l’ho la fidanzata’. Mi ha colpito molto, Paolo vuole la famiglia, ma non ci sono più manco le donne che ti fanno questi discorsi qua”. La coppia si è conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Un amore nato sotto i riflettori e cresciuto lontano dalle telecamere.

Clizia, reduce dalla fine del matrimonio con Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, ha ritrovato il sorriso grazie a Paolo Ciavarro. I due ora sognano che sia “per sempre” e sono innamoratissimi. “Ho avuto altre storie anche io e la più importante è stata l’ultima – ha confessato il figlio di Eleonora Giorgi -, sono stato fidanzato cinque anni e ho anche convissuto. Quando una relazione finisce è sempre un fallimento, ma in una coppia deve esserci una progettualità… Grandi sofferenze, però, no, e sono sempre riuscito, se possibile, a lasciarmi bene”.

“Anche per me, nonostante io abbia già vissuto un’altra vita, mai avuta questa sicurezza e questa connessione profonda”, ha confermato lei. A settembre Clizia e Paolo si separeranno e potranno incontrarsi solo nei week end, nel frattempo stanno costruendo un futuro insieme. La Incorvaia, che è già mamma di Nina, ha scelto di far conoscere il nuovo compagno alla piccola, anche se la conoscenza procederà per gradi e in modo da rispettare la sensibilità della bambina. “Nina è serena – ha confessato la star di Instagram -. E ho fatto in modo di non farli incontrare da soli, ma sempre con degli amici, per non crearle confusione. La priorità per me, anzi, per noi, è rispettare i suoi tempi