Antonino Cannavacciuolo trasformato dalla dieta: “Ho perso 29 kg...

Antonino Cannavacciuolo ha perso 29 chili, trasformandosi grazie alla dieta. Lo chef più famoso della tv ha raccontato al settimanale Oggi di aver iniziato a seguire un regime dimagrante dopo essere arrivato a pesare 155 chili. “Sono stato vicino a un bivio – ha confessato -. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”.

Ora lo chef sogna di tornare in tv con la nuova stagione di MasterChef, sfoggiando la forma fisica rinnovata, per questo motivo si sta impegnando molto. “La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po’ attento, non mi sono tolto niente – ha spiegato -. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere. Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni. Qualche giorno fa abbiamo fatto le prove costumi: sono passato da una taglia 66 a una 60”.

Chef, volto televisivo e imprenditore, Antonino è sposato da diversi anni con Cinzia Primatesta, conosciuta all’inizio della sua carriera. I due si sono sposati nel 1999 e hanno avuto i figli Elisa e Andrea. Durante la chiusura di Villa Crespi a causa del lockdown, Cannavacciuolo non solo ha trascorso molto più tempo con la famiglia, ma ne ha anche approfittato per rimettersi in forma. Lo chef ha scelto non solo di seguire una dieta, ma anche di fare attività fisica. Le sue giornate iniziano sempre con una lunga camminata e a tavola non si nega nulla, cercando comunque di mangiare sano e stare attento.

Nel frattempo cresce l’attesa per la decima edizione di MasterChef. La nona è stata vinta da Antonio Lorenzon, fra lacrime e un colpo di scena romantico, ora, dopo una lunga pausa, i giudici si preparano a tornare. A valutare i piatti ci saranno Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, il programma inizierà, probabilmente, in autunno, sempre su Sky Uno.