Così Anant Ambani ha perso 100 chili prima del lussuoso matrimonio indiano

Il matrimonio di Anant Ambani e Radhika Merchant è costato oltre 600 milioni di dollari

Le nozze tra il figlio dell’imprenditore miliardario Mukesh Ambani, Anant Ambani, e l’ereditiera farmaceutica Radhika Merchant, hanno fatto il giro del mondo per diversi motivi, dai 600 milioni di dollari spesi per l’evento agli infiniti abiti degli sposi. Senza dimenticare i numerosi personaggi Vip accorsi in India per partecipare all’evento, che è durato svariati mesi.

Molti, però, non sono a conoscenza della trasformazione dello sposo arrivata prima del grande sì. Nel corso del tempo il 29enne è arrivato a pesare ben 208 chili e a perderne 108, in soli 18 mesi, con la giusta determinazione e caparbietà. Ha dovuto però poi fare i conti con alcuni problemi di salute, come l’asma, che hanno rovinato il suo percorso di rinascita.

Come Anant Ambani è riuscito a dimagrire oltre cento chili

Anant Ambani ha iniziato il suo percorso di perdita di peso nel 2014, prima del suo ventunesimo compleanno. In 18 mesi ha perso 108 chili con l’aiuto dell’ex guardia giurata diventata personal trainer delle celebrità Vinod Channa, che ha lavorato anche con Nita Ambani e Kumar Mangalam Birla.

La priorità è stata quella di controllare le cattive abitudini alimentari, sostituendo il cibo spazzatura (e uno stile di vita sedentario) con cibi senza zuccheri, ricchi di proteine ​​e poveri di carboidrati, come frutta e verdura fresca, legumi, e limitando l’apporto calorico a 1200-1400 calorie al giorno.

Per quanto riguarda l’esercizio fisico, Anant ha cominciato lentamente con ripetizioni a bassa intensità e passeggiate di 30 minuti, per poi aumentare gradualmente fino a passeggiate di 21 chilometri, yoga e allenamento con i pesi fino a cinque ore al giorno.

Vinod ha ammesso che il ragazzo si è dimostrato determinato, riuscendo così a perdere peso e ad arrivare a 88 chili. “Quando si tratta di impostare la giusta intensità, si può optare per un allenamento con pesi pesanti o per un allenamento leggero con ripetizioni elevate; nel caso di Anant, ho scelto quest’ultimo”, ha affermato Channa, come riporta India Today.

Così fino al 2016 Ambani sfoggiava con orgoglio il suo nuovo fisico ma è durata poco. L’anno successivo ha iniziato a soffrire seriamente d’asma, una malattia respiratoria cronica, che ha di fatto rovinato i suoi progressi.

Nel 2017 ha rimesso su peso a causa degli steroidi che gli sono stati prescritti per curare la patologia, come rivelato dalla madre Nita al Times of India. Gli steroidi aiutano a gestire l’infiammazione nelle vie aeree calmando la risposta immunitaria che innesca la costrizione delle vie aeree e riducendo il gonfiore. Tuttavia, portano a effetti collaterali come l’aumento dell’appetito e della ritenzione idrica che causano aumento di peso.

Nita è sempre stata molto vicino a suo figlio: “Qualunque cosa mangiasse, la mangiavo anch’io. Ogni volta che faceva esercizio, lo facevo anch’io. Se andava a fare una passeggiata, lo accompagnavo. Era la mia motivazione principale e stiamo ancora combattendo l’obesità. Ci sono così tanti bambini che hanno questo problema, e le madri si vergognano ad ammetterlo”.

Dopo l’asma e la pandemia da Covid-19 quel modello di ispirazione per molti giovani è ben presto svanito. Durante il lockdown, infatti, Anant Ambani ha ripreso a mangiare cibo scadente e a non praticare attività fisica, accumulando nuovamente chili su chili. Per il momento preferisce concentrarsi su altro anziché sul suo aspetto fisico, che è stato anche oggetto di numerose critiche nell’ultimo periodo.

Chi è Anant Ambani e la storia d’amore con Radhika Merchant

Anant Ambani è il più giovane dei tre figli dell’uomo più ricco d’Asia, Mukesh Ambani, che secondo la classifica Bloomberg Billionaires Index, possiede un patrimonio di circa 118 miliardi di dollari. Il ragazzo guida l’espansione del settore energetico dell’azienda di famiglia, le Reliance Industries, un conglomerato le cui attività comprendono diversi settori dell’energia, delle comunicazioni, del tessile e della chimica. Ha conseguito una laurea presso la Brown University nel 2017 e ha una grande passione per gli animali tanto da costruire un rifugio di tremila acri.

Radhika Merchant è invece la figlia del magnate farmaceutico Viren Merchant e lavora per la sua azienda, la Encore Healthcare. Laureata alla New York University, è anche una ballerina di formazione classica. I due si conoscono fin dall’infanzia e per un lungo periodo hanno frequentato la stessa cerchia di amici. Poi si sono persi di vista fino al 2018: da allora non si sono più lasciati, convolando a nozze.

Per Anant Radhika è la persona dei suoi sogni: “Fin da bambino pensavo che non mi sarei mai sposato perché mi sono sempre dedicato alla cura degli animali, ma quando ho incontrato Radhika, ho visto che condivideva i miei stessi valori”. E soprattutto gli è stata vicino nei momenti di difficoltà: “È stata un forte pilastro di sostegno durante i miei momenti difficili, quando ho combattuto con problemi di salute”.