Physical Italia da 100 a 1, nel nuovo show di Netflix anche Canalis e Pellegrini

Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis in un nuovo show di Netflix

Prende forma il cast di Physical Italia: da 100 a 1, versione italiana del format di Netflix in arrivo prossimamente sulla celebre piattaforma di streaming. Tra i concorrenti annuncianti, molti sportivi e volti del piccolo schermo, tra cui Elisabetta Canalis, Federica Pellegrini e Luis Sal.

Physical Italia, da 100 a 1: il probabile cast

Physical: da 100 a 1, uno dei programmi più seguiti della piattaforma Netflix, sta per approdare in Italia: al centro dello show i concorrenti dovranno superare una serie di prove dimostrando non solo forza fisica, resistenza e coraggio, ma anche leadership, sangue freddo e capacità di collaborazione. Il cast è quasi al completo, e, stando alle prime indiscrezioni, risulta molto ben variegato, con un’alta percentuale di personaggi noti: tra loro molti sportivi come l’ex rugbista della Nazionale italiana Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, il “signore degli anelli” Jury Chechi e l’ex rugbista e volto tv Alvise Rigo.

Non mancheranno tuttavia anche personalità dello spettacolo, come l’ex velina Elisabetta Canalis. La showgirl sarda, reduce dall’esperienza con il GialappaShow, è anche una grande appassionata di kickboxing, e non le mancano sicuramente resistenza e agilità, come ampiamente dimostrato in Kick & Crumb, lo show sulle arti marziali da lei condotto su DAZN. Annunciato anche Luis Sal, content creator noto per essere ideatore del podcast Muschio Selvaggio e per la sua amicizia (naufragata) con il rapper Fedez.

Infine, un’altra presenza femminile molto attesa è quella di Federica Pellegrini: l’ex nuotatrice sembra averci preso gusto, e dopo Pechino Express e Ballando con le Stelle è pronta a concedere il tris ai telespettatori. D’altro canto, la Divina dello sport aveva dichiarato in passato che il piccolo schermo la diverte molto: “Non sono pronta a dedicare la mia vita e tutti i miei giorni allo sport. Fare tv mi diverte e lo farò fin quando ci saranno sfide divertenti per me”, aveva spiegato.

Physical Italia: da 100 a 1, cosa sappiamo sullo show

Physical: da 100 a 1 è un programma in cui i concorrenti devono sfidarsi in prove che mettono a dura prova il loro corpo e la loro tenacia. Come dei moderni gladiatori, i 100 sfidanti cercheranno di sopravvivere, sfruttando al massimo il potenziale del proprio fisico e della propria resistenza mentale: prova dopo prova, solo chi si spingerà oltre ogni limite potrà portarsi a casa la vittoria. E, a trionfare, sarà solo uno.

La versione italiana del format è prodotta da Endemol Shine Italy. Il lavoro di casting è stato imponente: oltre 1.000 persone contattate, 187 provini su Zoom (per un totale di 130 ore) e 137 selezioni finali svolte in presenza. Il concorrente più giovane ha 22 anni, il più esperto ne ha 60. I profili selezionati coprono una vasta gamma di discipline: dal triathlon alla lotta, dal football americano allo skeleton, fino a sport di nicchia come l’Hyrox o il Calcio Storico Fiorentino. Insomma, una grande varietà di sport che incarnano altrettante abilità fisiche.

Physical Italia: da 100 a 1 si aggiunge alla line up del franchise, affiancando i recenti annunci di Physical: 100 US e Physical: Asia. Chi riuscirà a portare a casa la vittoria tra i concorrenti del Belpaese?