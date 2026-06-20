Alessandro Baracchini, chi è il giornalista Rai del gestaccio in diretta

Alessandro Baracchini è un giornalista e conduttore televisivo italiano, storico volto di RaiNews24. Ha fatto discutere il suo gestaccio in diretta tv

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Alessandro Baracchini

Alessandro Baracchini è un noto giornalista e conduttore televisivo italiano, storico volto di Rai News 24. Nato a La Spezia nel 1964, ha alle spalle una solida carriera accademica e giornalistica all’interno del servizio pubblico, ma il suo gestaccio in diretta tv ha lasciato tutti a bocca aperta.

Alessandro Baracchini, la formazione e l’inizio della carriera

Classe 1964, prima di dedicarsi interamente al giornalismo, Alessandro Baracchini ha seguito una strada legata alle lingue. Si è laureato in Lingue e letterature straniere all’Università di Pisa nel 1990, e successivamente si è dedicato alla formazione: ha infatti insegnato inglese in Italia e, per un periodo, lingua e cultura italiana in Inghilterra presso la prestigiosa Università di Exeter.

Nel 1996 è entrato in Rai vincendo l’ultimo concorso pubblico indetto dall’azienda per il reclutamento di praticanti giornalisti (diventando professionista nel 1998). Inizialmente ha lavorato nella redazione di Rai International, per poi passare nel 1999 a RaiNews24, il canale all-news della televisione di Stato, diventandone uno dei volti di punta, conducendo il telegiornale ed alcune rubriche di approfondimento, tra le quali Giro di boa e Con il tempo che corre.

Ha lavorato anche come caporedattore della redazione esteri in una stagione complessa segnata da eventi internazionali come la Brexit, l’elezione di Trump e gli attentati dell’Isis, dal 2015 al 2019. Ma non solo: nel corso della sua carriera si è occupato di tante tematiche, dall’attualità italiana a quella estera, con particolare riguardo alla politica internazionale e alle tematiche sociali.

Nel giugno 2019 è tornato sempre su RaiNews24 a condurre in video il programma della fascia meridiana. Dal 29 giugno 2020, conduce Unomattina Estate insieme a Barbara Capponi. Dal 3 maggio 2022, conduce insieme a Serena Scorzoni il TG per ragazzi su Rai Gulp, TG Kids.

Il coming out in diretta

Nel giugno del 2012, Baracchini è stato il primo giornalista televisivo italiano a fare coming out in diretta. È accaduto in modo molto spontaneo durante un collegamento tra RaiNews 24 e la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora.

Da quel momento è diventato un punto di riferimento importante per la visibilità della comunità LGBT+ nell’ambito dell’informazione, partecipando spesso come moderatore o speaker a convegni e presentazioni a tema. Per il suo impegno ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali, tra cui il Rainbow Award.

La gaffe in diretta tv

Nel giugno del 2026, il giornalista è finito al centro dell’attenzione mediatica e social per un incidente in diretta. Durante la conduzione del tg delle 12.30, a causa di un intoppo tecnico e di un ritardo della sigla finale, pensando di essere ormai fuori onda e non più inquadrato, si è lasciato andare a un palese gesto di stizza – un doppio dito medio – rivolto alla regia.

Ansa

Il momento, decisamente insolito rispetto al suo classico aplomb istituzionale, è diventato rapidamente virale sui social. Il giornalista è stato convocato dal direttore Federico Zurzolo. “In merito all’episodio verificatosi nel corso dell’edizione delle 12:00 di RaiNews24, il direttore Federico Zurzolo ha convocato il giornalista interessato per un chiarimento sull’accaduto”, si legge in una nota della Rai. “L’Azienda e la Direzione di RaiNews24 hanno avviato le opportune valutazioni interne, nel rispetto delle procedure previste”.