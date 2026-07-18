“Linea al Tg5”: la gaffe di Lorella Boccia su Rai 1

Pochi secondi sono bastati perché un errore in diretta diventasse virale: Lorella Boccia annuncia il Tg5 su Rai 1, si corregge subito e il web si divide tra ironia e solidarietà

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IPA Lorella Boccia

Ci sono errori che durano una frazione di secondo e altri che, proprio per la loro spontaneità, finiscono per vivere molto più a lungo. È il caso della piccola gaffe di Lorella Boccia, protagonista involontaria di uno dei momenti televisivi più commentati delle ultime ore.

Durante la diretta di UnoMattina Weekly, in onda su Rai1, la conduttrice ha infatti annunciato: “Adesso però diamo la linea al Tg5”, salvo correggersi immediatamente. Un lapsus di appena un istante, ma sufficiente a far sorridere il pubblico e a trasformare quel passaggio in un filmato virale.

Lorella Boccia a UnoMattina Weekly, la gaffe sul Tg5

Tutto è accaduto mentre Lorella Boccia stava salutando gli ospiti della puntata, i cantautori Pierdavide Carone e Martina Attili, prima del consueto passaggio al telegiornale. Solo che il telegiornale citato era quello della rete concorrente.

L’ex ballerina di Torre Annunziata si è resa conto dell’errore praticamente nello stesso istante in cui lo pronunciava e ha rimesso subito le cose a posto. “Mi dispiace”, ha ammesso.

Ma nell’epoca dei social basta davvero poco perché un frammento televisivo venga isolato, condiviso e rilanciato migliaia di volte. E così è stato.

Nel giro di poche ore il video ha iniziato a circolare su X, Instagram e TikTok, alimentando commenti, meme e battute. Per qualcuno una semplice distrazione, per altri un episodio destinato a entrare nella lunga storia delle gaffe televisive.

Sui social non sono mancati commenti spassionati ma anche severi, con molti utenti che hanno ricordato come errori simili abbiano coinvolto negli anni giornalisti, conduttori e presentatori tra i più esperti. Del resto, il piccolo schermo è pieno di scivoloni diventati iconici proprio perché autentici.

Solo poche settimane fa anche il giornalista Pino Rinaldi, durante una puntata di Ignoto X su La7, aveva salutato il pubblico annunciando per errore Chi l’ha visto?, trasmissione in onda su Rai3, correggendosi subito dopo.

Per il momento nessun commento ulteriore è arrivato da parte di Lorella Boccia che, dopo gli esordi ad Amici di Maria De Filippi, si sta facendo sempre più strada sulla tv di Stato come presentatrice.

Il percorso di Lorella Boccia, dalla danza alla conduzione

Nata a Torre Annunziata nel 1991, Lorella Boccia ha costruito la propria carriera partendo dalla danza classica. Il grande pubblico l’ha conosciuta nel 2012 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, esperienza che negli anni successivi l’ha riportata nel talent di Canale 5 nelle vesti di ballerina professionista.

Parallelamente all’attività artistica, la Boccia – tra l’altro amica di infanzia di Stefano De Martino – ha intrapreso un percorso sempre più orientato alla conduzione televisiva, alternando programmi di intrattenimento e format dedicati al pubblico generalista.

Dal 2019 è sposata con Niccolò Presta, il figlio del noto manager Lucio Presta. La coppia ha avuto una figlia, Luce Althea, nel 2021.

Oggi è al secondo anno alla guida di UnoMattina Weekly, il contenitore estivo del weekend di Rai1, esperienza che ha consolidato il suo ruolo nel daytime della rete. E la gaffe del Tg5 è destinata probabilmente a rimanere uno degli episodi più ricordati di questa edizione del programma.