Vi ricordate Martina Attili? È lei la fidanzata di Pierdavide Carone

È diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione a "X Factor", ma oggi è una cantautrice matura ed eclettica

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Martina Attili

Voce intensa, testi profondi e una sensibilità fuori dal comune: Martina Attili è una delle cantautrici più interessanti emerse negli ultimi anni dal panorama musicale italiano. Nonostante la giovane età, l’artista romana ha saputo costruire un percorso fatto di autenticità, crescita e continua ricerca artistica, conquistando il pubblico con canzoni capaci di raccontare emozioni, fragilità e vissuti personali.

Chi è Martina Attili: gli esordi nella musica

Classe 2001, Martina Attili si avvicina alla musica fin da bambina. Cresciuta in una famiglia che ha sempre sostenuto la sua passione, inizia a studiare pianoforte e canto, sviluppando presto una naturale inclinazione per la scrittura. Già da adolescente compone i suoi primi brani, trasformando esperienze ed emozioni in musica con una maturità sorprendente.

La svolta arriva nel 2018, quando partecipa alla dodicesima edizione di X Factor. Appena 17enne e guidata dal giudice Manuel Agnelli, Martina conquista il pubblico sin dalle audizioni grazie all’inedito Cherofobia, un brano che affronta il timore della felicità e delle emozioni positive. La canzone diventa rapidamente un fenomeno, ottenendo milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e imponendosi come uno dei singoli più apprezzati di quella stagione del talent.

Il suo percorso nel programma si è concluso a un passo dalla finale, ma l’esperienza ha rappresentato il punto di partenza della sua carriera discografica.

La carriera nella musica

Negli anni successivi Martina continua a pubblicare nuovi singoli, mantenendo uno stile personale che unisce pop contemporaneo e cantautorato. Le sue canzoni affrontano temi come la crescita personale, i rapporti umani, l’amore e le difficoltà della sua generazione, sempre con un linguaggio diretto e profondamente emotivo.

Lontana dalla ricerca del successo facile, Martina ha scelto di costruire il proprio percorso artistico senza rincorrere le mode del momento. La sua evoluzione musicale è evidente sia nella scrittura sia nella produzione dei brani, sempre più ricercati e maturi. Nel corso degli anni ha collaborato con diversi autori e produttori, continuando però a mantenere un forte controllo creativo sui propri progetti.

Nel 2025 ha pubblicato l’album Signorina Rivoluzione e collabora attivamente, sia artisticamente che nella vita privata, con il cantautore Pierdavide Carone, con cui ha formato un sodalizio musicale e sentimentale.

La vita privata e la storia con Pierdavide Carone

Negli ultimi mesi anche la vita privata di Martina Attili è finita sotto i riflettori grazie alla relazione con Pierdavide Carone, cantautore conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione ad Amici e per una carriera ricca di collaborazioni importanti. I due si sono conosciuti nel mondo della musica e, dopo un periodo di amicizia e collaborazione artistica, il loro rapporto si è trasformato in una storia d’amore.

Entrambi hanno raccontato pubblicamente di condividere un profondo legame umano oltre che professionale. Nonostante la differenza d’età – lei è più giovane di lui di tredici anni – la coppia ha più volte sottolineato come sia proprio la comune passione per la musica ad aver creato una forte sintonia.

Pur concedendo qualche momento insieme sui social e durante eventi pubblici, Martina e Pierdavide hanno scelto di vivere la relazione con discrezione, evitando di trasformarla in un fenomeno mediatico. Questa riservatezza riflette perfettamente il carattere della giovane cantautrice, che ha sempre preferito lasciare spazio alle sue canzoni piuttosto che al gossip.