Pierdavide Carone, la romantica dedica alla fidanzata: “Spero di festeggiarti ogni giorno come meriti”

Una dedica romantica e inaspettata quella di Pierdavide Carone, che nel giorno del compleanno della fidanzata le ha scritto un dolcissimo post

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Pierdavide Carone

Una dedica che apre uno squarcio sulla vita privata di Pierdavide Carone e la fidanzata Martina Attili. Il cantautore, celebre per la sua partecipazione ad Amici, ha voluto fare una romantica dichiarazione d’amore alla compagna nel giorno del suo compleanno. Parole dolcissime che confermano la relazione tra i due artisti, legati ormai da qualche tempo.

Pierdavide Carone, la romantica dedica di compleanno alla fidanzata Martina Attili

È sempre stato particolarmente riservato riguardo la sua vita privata, ma in occasione di un giorno speciale Pierdavide Carone ha deciso di fare un’eccezione. L’artista, celebre per la sua partecipazione ad Amici e per aver scritto alcune delle canzoni più famose del panorama musicale italiano, ha scelto Instagram per una romantica dedica alla fidanzata Martina Attili.

Così, per il compleanno della ragazza – nonché collega, ha partecipato a X Factor – il cantautore ha pubblicato un carosello di foto che immortala alcuni dei momenti più teneri e dolci della loro storia d’amore. A corredo degli scatti, parole tenerissime che dimostrano un amore ormai maturo, cresciuto lontano dai riflettori.

“Alle 10,27 di 25 anni fa prendeva vita una persona inconsapevole che circa 24 anni dopo avrebbe cambiato la mia di vita, ma questa è solo la più insignificante delle cose straordinarie che ha fatto questa piccola grande ragazza”, ha scritto Carone. “Spero di festeggiarti ogni giorno come meriti, e spero di non farti vomitare troppo con questo post proprio il giorno del tuo compleanno. Auguri Signorina Rivoluzione, ti amo!”, ha concluso con un pizzico d’ironia.

La storia d’amore di Pierdavide Carone e Martina Attili

Per anni hanno condiviso la stessa passione per la musica, fino a trasformare una semplice amicizia in una storia d’amore. Pierdavide Carone e Martina Attili sono uniti da un legame che è cresciuto lontano dai riflettori e dal clamore mediatico, tanto che fino a pochissimo tempo fa nessuno conosceva i dettagli della loro relazione. A confermarla è stato lo stesso cantautore: i due si sono incontrati per la prima volta circa due anni fa, durante un concerto di Fabrizio Moro. In quell’occasione, Pierdavide si esibiva come artista di apertura, mentre Martina era presente grazie al manager che i due avevano in comune. All’inizio il loro rapporto era puramente professionale: pochi incontri, qualche chiacchiera e una reciproca stima artistica.

Con il passare del tempo, però, qualcosa è cambiato. Dopo essere diventati amici, la loro sintonia si è rafforzata durante l’estate scorsa, quando Martina ha chiesto a Pierdavide un aiuto per completare un suo brano. Lavorare insieme li ha portati a trascorrere più tempo fianco a fianco e da quella collaborazione è nata una relazione che entrambi hanno scelto di vivere con grande discrezione.

La differenza d’età, tredici anni, non ha mai rappresentato un ostacolo. Lo stesso Carone ha raccontato come Martina lo abbia colpito per la sua maturità, definendola una ragazza dalla profonda sensibilità e con una sorprendente saggezza. Un’intesa che va ben oltre l’anagrafe e che trova nella musica il suo punto d’incontro più autentico.

Negli ultimi mesi la coppia è finita al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto dopo la diffusione di un video in cui Pierdavide sembrava chiedere a Martina di sposarlo. Il filmato ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando le indiscrezioni su un possibile matrimonio. A fare chiarezza è stato però lo stesso cantautore, spiegando che si trattava semplicemente di uno scherzo nato durante una serata tra amici e non di una vera proposta. Pur non escludendo che un giorno possa accadere, i due hanno ribadito che al momento le loro priorità sono altre.