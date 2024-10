Fonte: iStock Come avere i capelli idratati

Prendersi cura dei capelli non è solo una questione estetica, ma anche di salute. La loro bellezza è profondamente influenzata da fattori come l’età e l’ambiente, ed è per questo che una corretta routine di cura è essenziale per mantenerli idratati, vitali e splendenti. Con il passare degli anni, i nostri capelli affrontano sfide diverse, ma con i giusti accorgimenti possiamo preservarne la brillantezza a ogni età. Ed è proprio questo l’obiettivo di ESLA, brand di lusso di HSA Cosmetics, che ha realizzato una linea di prodotti rivolti alle esigenze di tutti e con un’attenzione particolare alla corretta idratazione della chioma.

L’importanza di idratare i capelli

L’idratazione è il segreto per avere capelli morbidi, brillanti e pieni di vitalità. Non si tratta solo di mantenere sani i capelli secchi: ogni tipo di capello, che sia liscio, riccio, sottile o spesso, ha bisogno di un’adeguata idratazione per prevenire la rottura e mantenerne la lucentezza. Idratarli regolarmente permette di evitare l’effetto crespo, di migliorare la texture e di rinforzarne la struttura, rendendoli più resistenti.

Per mantenere i capelli idratati e sani, è fondamentale seguire una routine costante e mirata. I prodotti specifici, come maschere nutrienti, oli idratanti e balsami, non solo migliorano l’aspetto esteriore, ma agiscono in profondità, nutrendo il cuoio capelluto e stimolando la crescita di capelli forti e robusti. Dedicarci a una costante idratazione è la chiave per capelli splendenti e in salute.

Fonte: Esla Beauty

Come cambiano i capelli con il passare del tempo e dell’età

Con l’avanzare dell’età, i nostri capelli subiscono inevitabili trasformazioni. Diventano più sottili, perdono elasticità e vitalità, e possono facilmente indebolirsi a causa dei cambiamenti ormonali. Questi processi naturali influenzano il ciclo di vita del capello, portando a una riduzione della densità e della resistenza.

Adattare la cura dei capelli alle diverse fasi della vita è fondamentale. Durante l’età adulta e con il passare del tempo, è importante introdurre prodotti mirati all’anti-invecchiamento, come oli ristrutturanti e trattamenti rinforzanti, che nutrano i capelli dalla radice alle punte. In questo modo, possiamo mantenerli sani e luminosi, nonostante i cambiamenti biologici e ambientali.

Fonte: Esla Beauty

Come il tempo meteorologico influenza la bellezza dei capelli

I fattori ambientali come l’umidità, il vento, il sole e il freddo giocano un ruolo importante nella salute e nell’aspetto dei capelli. L’umidità, per esempio, può rendere i capelli crespi e ingestibili, mentre l’esposizione al sole e al vento tende a seccare i capelli, privandoli della loro naturale idratazione.

Per proteggerli dalle intemperie, è essenziale adottare una routine stagionale che preveda l’uso di prodotti schermanti e oli nutrienti. Durante l’inverno, trattamenti più ricchi e intensivi possono prevenire la disidratazione causata dal freddo, mentre in estate è utile applicare spray protettivi contro i raggi UV per evitare che il sole li danneggi. Una routine di cura climatica ti permetterà di sfoggiare capelli splendenti tutto l’anno.

Fonte: Esla Beauty

Cos’è la Manna delle Madonie

La Manna delle Madonie, utilizzata nella linea di prodotti per l’idratazione dei capelli di ESLA, è un vero tesoro naturale. Estratta dalla linfa del frassino, questo ingrediente vanta proprietà lenitive e idratanti uniche, particolarmente apprezzate nel mondo della bellezza. Ricca di minerali e zuccheri naturali, la Manna aiuta a mantenere il cuoio capelluto in equilibrio, promuovendo la crescita di capelli forti e sani.

Coltivata in modo sostenibile nelle Madonie, una zona montuosa della Sicilia, la Manna è prodotta con cura e dedizione da un piccolo gruppo di agricoltori locali. La loro esperienza e il rispetto per la natura garantiscono un prodotto di altissima qualità che non solo valorizza la tradizione, ma protegge il territorio. Utilizzare la Manna significa sostenere una tradizione antica e promuovere uno sviluppo ecologico. Grazie alle sue proprietà idratanti e rigeneranti, la Manna è diventata un ingrediente chiave per i prodotti di cura dei capelli, contribuendo a migliorarne elasticità, morbidezza e lucentezza.

Fonte: Esla Beauty

Cos’è il burro di karitè

Il burro di karitè è un altro grande protagonista della cura dei capelli, noto per le sue potenti proprietà nutrienti e idratanti. Estratto dai semi dell’albero di karitè, questo burro naturale è ricco di vitamine A, E e F, e contiene acidi grassi essenziali che nutrono e rigenerano i capelli danneggiati.

È particolarmente efficace per trattare i capelli secchi, crespi e danneggiati. Grazie alla sua consistenza ricca e cremosa, penetra in profondità nella fibra capillare, fornendo un’idratazione duratura e proteggendo i capelli dalla disidratazione. Usarlo regolarmente aiuta a prevenire la fragilità e a rafforzare la struttura del capello.

L’azione sinergica della Manna della Madonie e del burro di karitè

ESLA ha deciso di integrare la potenza della Manna delle Madonie e del burro di karitè nella sua linea di prodotti per la cura dei capelli, creando una sinergia naturale che offre idratazione, nutrimento e protezione. Questa combinazione unica permette di trattare capelli secchi, sfibrati o danneggiati, adattandosi a ogni tipo di capello e condizione climatica. Con ingredienti di origine naturale, la linea ESLA punta a offrire una cura rigenerante, perfetta per chi cerca prodotti efficaci e rispettosi della natura.