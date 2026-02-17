Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Tim Dieck e Olivia Smart

Le Olimpiadi regalano sempre grandi emozioni: sfida, adrenalina, ma anche tenerezza e romanticismo. A tenere alta la bandiera dell’amore c’è Tim Dieck, il pattinatore tedesco/spagnolo che ha riservato ben più di una sorpresa alla collega e, soprattutto, fidanzata Sara Conti nel corso dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Dai classici fiori a San Valentino fino all’incredibile tifo sugli spalti: Tim è il fidanzato che vorremmo tutte.

Il romanticismo di Tim Dieck

Alle Olimpiadi invernali 2026 c’è stata persino una proposta di matrimonio, arrivata subito dopo aver vinto una medaglia alla sciatrice alpina Breezy Johnson, ma il più romantico resta Tim Dieck, il pattinatore tedesco che a Milano Cortina gareggia per la Spagna. La prima carineria è arrivata il giorno di San Valentino. Per la festa degli innamorati, Dieck è andato sul classico. In un pomeriggio di intense prove ha sorpresa la fidanzata Sara Conti con un bel mazzo di rose rosse, uno di quei cliché che fa sempre piacere rivivere.

Il gesto più eclatante è arrivato però al momento più importante per Sara: quello della gara. Tim, naturalmente, era sugli spalti a far il tifo per lei – e già qui si percepisce il grande amore, considerato che alle Olimpiadi i due sono rivali. Quasi distoglieva l’attenzione dagli eleganti pattinatori l’atleta a riposo, perché sugli spalti della Milano Ice Skating Arena è arrivato con un costume incredibile. In omaggio alla coreografia ispirata al flamenco della fidanzata (in coppia sul ghiaccio con l’ex Niccolò Macii), Dieck ha sfoggiato un costume da torero, coordinato da occhiali a forma di cerchi olimpici.

“È tempo di combattere, credere e mostrare al mondo ciò che sai fare. Credo così tanto in te” ha scritto il dolce atleta su Instagram, condividendo con il web il suo tifo sgangherato e irresistibile. Per concludere con un incitamento decisamente a tema: “Vamos amore!”. Olè!

La storia d’amore con Sara Conti

Tim Dieck è il nuovo amore di Sara Conti, la campionessa del pattinaggio di figura sul ghiaccio che ha vinto più di chiunque altro nella storia italiana della disciplina. Conti fa coppia fissa con Niccolò Macii, con cui fino a non troppo tempo fa era legata anche a livello sentimentale. La loro fu una storia intensa, che si è trasformata oggi in una grande amicizia e in un legame agonistico che non può essere spezzato.

Entrambi sono felicemente fidanzati con altre persone. Quest’estate Niccolò convolerà a nozze con la sua bella Vanessa Dalla Vedova e tra gli invitati ci sarà anche Sara Conti, accompagnata naturalmente dallo scatenato Tom Dieck.

Le coppie più belle alle Olimpiadi invernali 2026

Sara e Tim fanno parte della lunga lista di innamorati in gara alle Olimpiadi 2026. Assieme a loro, la già citata sciatrice Breezy Johnson, che a Cortina è stata chiesta in sposa dal fidanzato Connor Watkins. La velocissima pattinatrice Jutta Leerdam, seguita ovunque dal fidanzato pugile Jake Paul e, ancora, i pattinatori Madison Chock e Evan Bates, arrivati ai loro primi Giochi invernali da marito e moglie. Infine, è freschissima la storia d’amore tra gli svedesi Milla Ruud Reitan e Nikolaj Majorov. Pare, insomma, che sul ghiaccio l’amore fiorisca in abbondanza.