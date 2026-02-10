È finito da tempo l’amore tra Sara Conti e Niccolò Macii, che continuano però a gareggiare assieme (e vincere) alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina

Quelle Invernali di Milano Cortina 2026 sono le prime Olimpiadi per Sara Conti e Niccolò Macii, la coppia di atleti che ha regalato all’Italia numerose prime volte. I pattinatori sono arrivati lì dove nessun azzurro era mai giunto: medaglia d’oro agli Europei di Espoo in Finlandia, bronzo ai Mondiali di Saitama in Giappone e, adesso, anche alle Olimpiadi. Un successo che è arrivato nonostante le difficoltà di un amore finito: coppia sul ghiaccio, hanno smesso di esserlo nella vita.

Sara Conti e Niccolò Macii, coppia di bronzo alle Olimpiadi

Sara Conti ha 25 anni, è nata a Zanica, frazione del comune bergamasco di Capannelle. Niccolò Macii, 5 anni di più, arriva dal vivace quartiere di Città Studi a Milano. Entrambi hanno iniziato a pattinare poco dopo aver imparato a camminare. Da soli erano due atleti talentuosi come ce ne sono tanti (non così tanti, ma ci siamo capiti); assieme sono diventati campioni da record. Ad oggi, la miglior coppia nella storia del pattinaggio di figura italiano. Coppia sul ghiaccio, ma ancor prima coppia nella vita.

I due si conobbero a una cena tra colleghi nel 2018, si innamorarono subito. Un anno dopo l’azzardò: iniziarono a stare l’uno al fianco dell’altra anche una volta indossati i pattini. Avevano paura di mischiare vita privata e lavoro, eppure andò bene, benissimo. Il palmares è lungo e, oltre alle già citate medaglia, conta numerosi Grand Prix. Fino al 2023, quando il loro amore finisce e in molti temettero potesse essere la fine anche del connubio sportivo.

La medaglia anche dopo la fine dell’amore

La storia d’amore tra Sara Conti e Niccolò Macii è finita poco dopo la vittoria ai mondiali del 2023. “Quando un amore si rompe, spesso anche la coppia artistica va in frantumi” raccontò lei in un’intervista a Sette. Spesso, ma non sempre, non nel loro caso. “Credo che noi dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo tenuto duro e siamo riusciti a ritrovare la forza di rimetterci insieme in pista e di riprendere a perseguire i nostri obiettivi, anche con l’aiuto di uno psicologo” ha confidato la pattinatrice.

Così come facevano quando era innamorati, Sara e Niccolò continuano a pronunciare la parola magica “insieme” prima di ogni esibizione. La relazione sarà anche finita, ma la loro sintonia sul ghiaccio è più forte che mai. Anzi, dicono che da quando non sono più fidanzati litigano anche meno. “Ci salva lo psicologo” scherzano durante le interviste. Ben venga la psicoterapia se il risultato è una medaglia alle Olimpiadi invernali.

Il prossimo 29 agosto, Niccolò Maci sposerà a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, la fidanzata Vanessa Dalla Vedova. Tra gli invitati ci sarà anche Sara Conti, accompagnata dal nuovo compagno Tim Dieck, danzatore tedesco che alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 gareggia sotto la bandiera spagnola. Non c’è il e vissero felici e contenti in questa favola di sport e passione, ma c’è il lieto fine, quello che ci ricorda che per essere felici assieme non è sempre necessario stare assieme davvero. Basta vincere una medaglia per rimettere in sesto un cuore infranto (vale per tutti ma non per il norvegese Laegreid).