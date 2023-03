Sara Conti e Niccolò Macii, la coppia che ha fatto la storia ai Mondiali di pattinaggio

Fonte: IPA Sara Conti e Niccolò Macii hanno vinto il bronzo nel pattinaggio artistico ai Mondiali

Una medaglia di bronzo che ha il sapore delle prime volte: perché ha fatto la storia. Protagonisti Sara Conti e Niccolò Macii che hanno regalato all’Italia un primato importante, grazie a un terzo posto ai Mondiali di pattinaggio artistico che nessuna coppia era mai riuscito a ottenere. Ma non solo, infatti sono riusciti a regalare al nostro Paese una medaglia dopo nove anni. Coppia sul ghiaccio e nella vita privata, hanno emozionato con un’esecuzione di altissimo livello.

Sara Conti e Niccolò Macii, perché hanno fatto la storia

È la prima volta che l’Italia vince una medaglia nel pattinaggio artistico ai Mondiali, un primato che va a Sara Conti e Niccolò Macii: il duo infatti ha fatto la storia arrivando a ottenere la medaglia di bronzo, dietro Giappone e Stati Uniti. E a loro va anche il merito di essere riusciti a riportare l’Italia sul podio. Infatti sono passati nove anni dall’ultima volta che degli atleti italiani sono riusciti a primeggiare: più precisamente era i Mondiali 2014 quando Carolina Kostner aveva vinto il bronzo e la coppia di danza (disciplina diversa da quella in cui hanno brillato Conti e Macii) Anna Cappellini e Luca Lanotte aveva ottenuto una medaglia d’oro.

E quindi applausi del pubblico per il duo azzurro a Saitama: Sara Conti e Niccolò Macii si sono abbracciati ed emozionati al termine della loro gara e quando hanno ricevuto la medaglia. Ma la loro strada è costellata di successi, basti pensare che di recente in Finlandia avevano vinto l’oro agli Europei.

Giovanissimi, 27 anni lui e 22 lei, sono una bellissima coppia, sia sul ghiaccio dove la loro connessione e il loro talento sono ben visibili, sia nella vita privata.

Sara Conti e Niccolò Macii, la loro vita privata

Di emozioni all’Italia Sara Conti e Niccolò Macii ne hanno regalate tante, l’ultima è arrivata con il bronzo ai Mondiali, ma precedentemente c’era stato l’oro agli Europei conquistato dal duo a gennaio.

Del loro percorso sportivo e della vita privata ne hanno parlato in occasione di un’intervista a Verissimo, dove sono stati ospiti di Silvia Toffanin. Lì hanno ripercorso la loro strada ed è stato raccontato che il pattinaggio su ghiaccio è diventato una grande passione quando erano bambini: per lei a cinque anni e per lui a dieci.

Il fidanzamento, poi, è arrivato prima di decidere di pattinare insieme, un percorso sportivo comune che hanno intrapreso a giugno del 2019.

Lei ha raccontato di essere più sicura con lui: “Dalla prima gara che abbiamo fatto insieme – aveva detto Sara Conti a Silvia Toffanin – l’agitazione ovviamente c’è, è la mia vita, metto in gioco tutto quindi sarebbe strano se non fossi agitata, però quando entriamo in gara che ci stringiamo molto la mano, questo è forse un segno che ci diamo prima di entrare, non lo so sparisce tutto. Poi lo guardo negli occhi e per me è raccontare la nostra storia, non è pattinare e basta“. Mentre Niccolò aveva raccontato cosa lo aveva fatto innamorare di lei: “I suoi occhi”.

Coppia nella vita e un duo vincente e che fa sognare sul ghiaccio: Sara Conti e Niccolò Macii hanno emozionato ai Mondiali in Giappone con un esercizio sentito, pieno di sentiento, passione, tecnica e talento.