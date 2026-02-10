Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Cosa pensano i campioni nel momento esatto in cui capiscono di aver vinto? Cosa si prova a salire sul podio delle Olimpiadi? Quali i pensieri, le emozioni, le sensazioni? Noi profani ipotizziamo che ciò che riaffiora nei momenti di gloria siano i sacrifici compiuti, le ore di allenamento, le privazioni e, subito dopo, il clamore del pubblico, l’orgoglio dell’allenatore. Beh, ci sbagliamo, per lo meno se il campione olimpico è Sturla Holm Laegreid, il norvegese che più che alla medaglia vinta pensa alla fidanzata perduta.

Il campione Laegreid confessa il tradimento

I giornalisti della tv norvegese, arrivati fino a Anterselva solo per vederlo gareggiare sono rimasti di stucco. E non solo loro. L’intervista rilasciata da Sturla Holm Laegreid è la più strana delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, forse la più strana dell’intera storia dei giochi. Perché dopo aver guadagnato il bronzo al biathlon, l’atleta in arrivo dalla Norvegia non ha avuto che pensieri per la fidanzata, per essere precisi, la da pochissimo ex fidanzata.

“È la mia prima medaglia olimpica e voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il cammino”: sono queste le prime parole di Laegreid, che per la prima volta prova l’ebbrezza di salire sul podio olimpico. Bastano pochi secondi, però, perché la sua attenzione si sposti sull’unica persona “che forse oggi non mi sta guardando”.

Non ha pensieri che per la fidanzata perduta. “Non so bene cosa voglio dire con questo ora, ma lo sport è passato in secondo piano negli ultimi giorni” afferma, e ha vinto una medaglia, chissà cosa avrebbe ottenuto se si fosse concentrato. Lo sport non è la cosa più importante, ciò che importa al romantico sugli sci è “poterlo condividere con lei”.

La misteriosa ex assente alle Olimpiadi

Ai microfoni che si attendevano un suo commento sulla gara appena conclusa, Laegreid ha iniziato a raccontare della propria vita sentimentale: “Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita. La persona più bella e gentile del mondo e tre mesi fa ho commesso l’errore più grande e l’ho tradita”. L’infedeltà fu confessata una settimana fa, appena 7 giorni prima della gara più importante per il giovane atleta, che racconta: “È stata la settimana peggiore della mia vita. Probabilmente ora ci sono molte persone che mi guardano con occhi diversi, ma io ho occhi solo per lei”.

Nonostante l’incredulità dei presenti, lo sciatore/sparatore del Nord Europa prosegue: “Ho avuto la possibilità di trovare il vero amore e ho sbagliato clamorosamente. Non è necessariamente perdonabile. Ma se ciò mi dà una piccola possibilità di dirle quanto la amo, preferisco provarci sui social o in diretta TV solo per avere quella piccola chance”. Il pentimento in mondovisione avrà funzionato? Chissà, l’identità della fidanzata tradita resta un mistero.

“Non dirò a nessuno chi è, perché non voglio darle ulteriore peso in mezzo a tutto questo. – conclude Laegreid – Probabilmente sta ancora elaborando il messaggio della settimana scorsa, ma spero che ci sia luce alla fine del tunnel per entrambi. E che possa ancora amarmi”.