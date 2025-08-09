Emanuele Ferrari si sposa: la storia con Andrea Iori nell’orto della bisnonna

Instagram Emanuele Ferrari

Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sposano: l’influencer e chef del web ha deciso di chiedere la mano del compagno e l’ha fatto in un modo a dir poco romantico, inginocchiandosi nel suo posto del cuore, l’orto della bisnonna.

Emanuele Ferrari si sposa

La proposta di nozze è arrivata a sorpresa, con un video pubblicato sul profilo Instagram dell’influencer. Ferrari ha sempre condiviso le sue passioni sui social, parlando anche del suo legame con Andrea Iori, suo fidanzato ormai da diversi anni. Nel video vediamo un Emanuele Ferrari visibilmente agitato che attende il momento giusto per inginocchiari si fronte al compagno, posizionando la fotocamera del cellulare. Poi la proposta e le lacrime che hanno emozionato i followers dell’influencer. Nella clip i fidanzati si commuovono, si baciano e si abbracciano, esprimendo a fatica le fortissime emozioni che stanno provando. “Nel mio posto preferito, ha detto sì”, ha scritto Emanuele a corredo del video.

Il coming out di Emanuele Ferrari e l’amore per Andrea Iori

Nome d’arte Emilife, Emanuele Ferrari è un influencer molto amato e seguito sia su TikTok che su Instagram. Il 17 maggio nella giornata mondiale contro l’omofobia, Emanuele aveva deciso di fare coming out, parlando direttamente ai suoi followers. “Mi sono innamorato e sono felice – aveva spiegato -. Non ho mai parlato della mia relazione prima d’ora, non ho mai sentito il bisogno di farlo. Oggi però è la giornata mondiale contro l’omofobia e ho deciso di condividerla con voi. Ecco la persona che ho la fortuna di avere al mio fianco ormai da oltre un anno. Ho il privilegio di poter parlare a tante persone e se il mio espormi può aiutare anche solo uno di voi a uscire dalla paura di amare, allora sono sereno. Ci vuole un grande coraggio a fare coming out e ognuno deve sentirsi libero di farlo o non farlo con i propri tempi. Ma vi posso assicurare che dietro quel muro la vita è bellissima“.

Poco dopo aveva raccontato di aver scoperto l’amore proprio grazie all’incontro con Andrea Iori. “Ho capito di non essere sbagliato quando ho conosciuto Andrea – aveva raccontato poco dopo alla Youtuber Muriel -. Abbiamo iniziato a sentirci. All’inizio è stato complicato nella mia testa: mi stavo sentendo con una persona che non era una ragazza. Dicevo: io posso avere una relazione solo con le ragazze. Sapevo quel che mi piaceva, ma non pensavo che mi potessi innamorare di un uomo. Pensavo potesse esserci soltanto la cosa fisica: cazzata. Lui ha iniziato a scrivermi su Instagram. Io gli rispondevo la sera così avevo tutta la giornata per meditare, poi la mattina successiva avevo i sensi di colpa. Mi bloccavo e mi dicevo ‘forse è meglio di no'”.

“Il coming out? Ce l’avevo mente da un sacco, più che altro sul come farlo: volevo farlo in modo semplice ma forte – aveva aggiunto -. Ho scritto due semplici righe. Avevo più ansia per quello che ne comportava dopo, però non dalla mia parte: ero consapevole di quello che ero, l’avevo già detto a tutti con libertà. La mia paura era legata alle persone che mi stavano vicine. Ci ho riflettuto molto e poi ho detto: ‘Io sono così, non cambio e non sono sbagliato. Voglio semplicemente dire che sono libero e felice della persona che sono’”.