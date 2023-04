Vestiti a tinta unita, gli outfit delle celebs 👗

Fonte: Getty Images Celebrities con vestiti in tinta unita

I vestiti in tinta unita in stile colour black sono super cool e sono adatti davvero ad ogni situazione. Alle celebs piacciono un sacco e, come potete vedere da questi scatti non perdono occasione per sfoggiarli in mille occasioni diverse, dalla vita quotidiana al red carpet. Vediamo insieme qualche look super trendy da cui prendere ispirazione!

Chiara Ferragni vestita in tinta unita in verde

Chi di verde si veste, di sua beltà si fida, recita il proverbio… è decisamente il caso di Chiara Ferragni che indossa un minidress verde e lo completa con un paio di cuissardes neri.

Tip utile: con un look in tinta unita, un colore neutro come il nero funziona sempre!

Veronica Ferraro vestita in tinta unita in rosso

Il rosso è un colore audace e passionale! Se vi piace, non esitate ad indossarlo, anche in tinta unita, come fa Veronica Ferraro, che sfoggia un completo rosso, che accessoria con una pochette in fantasia.

Tip utile: per spezzare un total look monocromatico, un accessorio o un capo in fantasia è sempre una buona idea!

Giulia De Lellis vestita in tinta unita in rosa cipria

Il color cipria è delicato e romantico… ma può essere indossato anche con grinta in contesti quotidiani! Potete prendere spunto dal look di Giulia De Lellis, che indossa un morbido maglione coordinato alla mini.

Tip utile: se il vostro look si compone di capi diversi tra loro, se volete ottenere l’effetto di un look in tinta unita, fate in modo che i colori siano uguali 😉

Nilufar Addati in bianco lamé

Qualunque colore può essere declinato in versione lamé: diventa immediatamente scintillante e luminosissimo! Non vi resta che scegliere il colore che preferite.

Tip utile: se volete evitare l’effetto capodanno, restate su colori che non siano rosso, dorato o argentato. Meglio una tinta forte, o il sempre elegantissimo bianco.

Valentina Ferragni in arancione

L’arancione è un colore vitaminico ed energizzante, un vero dopamine dressing 💪🏻 A seconda del taglio del vostro abito, si adatta un po’ a tutti i contesti.

Tip utile: è un colore che va benissimo anche per una cerimonia, ma magari preferitelo in una tonalità meno brillante, più affine al pesca.

Taylor Hill in bluette

Il bluette è un colore bellissimo, perfetto anche in versione total look, come lo indossa Taylor Hill! Va benissimo per vi piacciono i colori freddi e intensi e spicca in particolare se avete occhi particolarmente brillanti, non necessariamente chiari.

Tip utile: per spezzare l’insieme, il bianco è il colore perfetto.

Ana De Armas in rosa

Ana De Armas in questo look in rosa, che strizza un po’ l’occhio al suo personaggio di Marylin Monroe da lei presentato quell’anno a Venezia con il film Blonde, è semplicemente perfetta! Il bello di questo look è che il rosa non è troppo carico e non fa l’effetto confetto.

Tip utile: per rendere grintoso un look in rosa, aggiungete accessori neri 😉