Francesca Pascale su Silvio Berlusconi: “Un amore forte, il padre che avrei voluto”

Fonte: IPA Francesca Pascale

Silvio Berlusconi si è spento il 12 giugno 2023 a 86 anni: sono passati due anni da allora, e per l’anniversario della scomparsa molti hanno rivolto più di un pensiero in suo onore. Come Francesca Pascale, con cui aveva avuto una storia d’amore: prima la condivisione di una foto su Instagram, poi le dichiarazioni affidate a UnoMattina Weekly, il programma condotto da Lorella Boccia. Nonostante la relazione finita, la Pascale non ha mai dimenticato Berlusconi e cosa ha rappresentato nella sua vita.

Francesca Pascale parla di Silvio Berlusconi a UnoMattina Weekly

“Tutto. Ieri, oggi, sempre”. Sui social, per l’anniversario della scomparsa, Francesca Pascale aveva condiviso uno scatto di Silvio Berlusconi e una dichiarazione importante: una relazione basata su un profondo rispetto, anche quando gli ideali politici non erano gli stessi (proprio la politica, come ha detto la stessa Pascale a Chi, è stata tra le cause del loro allontanamento).

Ospite a UnoMattina Weekly, nella puntata del 14 giugno 2025, Francesca Pascale non ha solo parlato del rapporto con la mamma Giuseppina, così come della pesante assenza di suo padre nella vita. Ma anche del suo legame con Silvio Berlusconi, dell’amore che hanno vissuto e del pensiero di sua mamma. “Ha capito che stavo intraprendendo una relazione sentimentale un po’ audace per la differenza d’età e per l’importanza sociale del partner. Era Silvio Berlusconi. Mia madre mi ha detto ‘So tutto, ho capito, stai molto attenta perché può essere tuo padre, comportati bene come ti ho cresciuta’. Quella frase ce l’ho nel cuore”.

Il suo amore con Silvio Berlusconi

Nel corso della sua esistenza, c’è stata una pesante assenza: il vuoto paterno. Ha intrapreso un percorso di analisi per perdonare suo padre, per salvare lei stessa, pur avendo visto soffrire la sua famiglia, tra cui la mamma e le sorelle. “La vita mi ha dato la fortuna di farmi incontrare una persona che mi ha fatto da padre”, ha aggiunto, parlando anche del padre spirituale che ha incontrato e che l’ha aiutata molto nella quotidianità.

Poi le parole per Silvio Berlusconi: “L’amore con Berlusconi non è stato solo un amore forte in senso vero dell’amore inteso come relazione e basta. Silvio Berlusconi rappresenta veramente molte cose nella mia vita: è stato il mio migliore amico, il mio Presidente e lo è ancora. È stato il padre che avrei voluto e l’ho avuto nelle vesti di un uomo che ho amato. È stato un po’ confuso, ma in quella confusione ho trovato il mio equilibrio”.

Era il lontano 2012 quando Silvio Berlusconi aveva confermato la sua relazione con la Pascale, durata fino al 2020, quando avevano annunciato la rottura. Qualche mese dopo, sul settimanale Oggi, sono state condivise le foto della Pascale insieme a Paola Turci, la donna che ha sposato poi nel 2022. Nell’estate del 2024, è stata confermata la fine della loro storia d’amore. Su Instagram, la Pascale aveva scritto: “Quando il sentimento non è reciproco, bisogna rendersene conto, sennò ci si fa male”. A gennaio 2025, l’indiscrezione su un presunto nuovo amore, un’amicizia speciale con una donna, rumor a cui non è stato dato seguito.