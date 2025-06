Francesca Pascale pubblica una foto di Berlusconi: “Tutto. Ieri, oggi e sempre”

Fonte: IPA Francesca Pascale

Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale affida ai social un gesto semplice e potente: una foto, una canzone, e una frase che racchiude molto più di quanto le parole possano dire. Un ricordo personale che si intreccia alla memoria pubblica, riportando al centro il lato intimo di una figura che ha attraversato la vita del Paese e quella, privata, di chi gli è stato accanto.

La foto inedita di Francesca Pascale per Silvio Berlusconi: il messaggio che commuove

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ha voluto ricordare il Cavaliere nel giorno del secondo anniversario della sua morte. Sui social, Pascale ha condiviso una foto privata dedicata a Berlusconi con una didascalia dal significato profondo: “Tutto. Ieri, oggi e sempre”. Un omaggio semplice e intenso che testimonia come il legame affettivo che li univa resti vivo anche a distanza di anni.

L’ex compagna di Berlusconi ha pubblicato tra le storie Instagram una fotografia del Cavaliere in un momento spensierato, mentre sorride con una fetta di pizza in mano. Sopra l’immagine, Pascale ha scritto poche parole cariche di sentimento: “Tutto. Ieri, oggi e sempre”. La dedica, accompagnata anche dalle note della canzone “Io ci credo” di Claudia Paganelli, esprime il profondo legame che la univa a Berlusconi e il fatto che lui rappresenti “tutto” per lei, ieri come oggi e per sempre.

Con questo gesto intimo Pascale ha voluto dire che anche quando le storie finiscono, come è naturale che accada, alcune presenze restano, si trasformano, ma non svaniscono. E il ricordo dell’uomo che ha rappresentato un capitolo fondamentale della sua vita continua a vivere, nella memoria e nell’affetto.

Francesca Pascale e Berlusconi: una storia d’amore lunga dieci anni

La storia tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi ha inizio negli anni Duemila e diventa ufficiale nel 2012, quando la giovane attivista campana, già sostenitrice di Forza Italia, entra a far parte della vita privata del leader. Nonostante la grande differenza d’età e le pressioni mediatiche, il loro legame è proseguito per circa un decennio. La relazione si è conclusa consensualmente nel 2020.

Pascale ha più volte ribadito di essere rimasta profondamente grata all’ex premier, riconoscendo quanto lui le abbia dato e quanto abbia contato nella sua vita. “Non mi ha fatto male il dopo Berlusconi, ma l’assenza di Berlusconi. Del Presidente mi manca la sua presenza”, ha confessato in un’intervista. A distanza di anni dalla fine della loro relazione e dopo la morte di Berlusconi, il rispetto e l’affetto non si sono mai dissolti. Lo dimostra il commosso omaggio pubblicato da Pascale in questo anniversario, un gesto carico di nostalgia ma anche di sobria devozione.