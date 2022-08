“Problemi di salute”: Paola Turci costretta a fermare i suoi concerti

Fonte: Instagram Francesca Pascale e Paola Turci, il look delle nozze: le curiosità sugli abiti da sposa

Il suo concerto a Forlì aveva registrato il sold out, eppure ha dovuto rimandarlo a data da destinarsi: per Paola Turci si tratta di un momento complicato, che l’ha portata a fermare il suo tour in giro per l’Italia. La cantante ha dovuto interrompere la tournée estiva a causa di alcuni problemi di salute, come annunciato nelle scorse ore.

Paola Turci, concerto rinviato: cosa è successo

Rinviato a data da destinarsi il concerto di Paola Turci in programma il 29 agosto all’Arena San Domenico di Forlì, a cui avrebbero dovuto prendere parte anche Danilo Rossi, Stefano Nanni, l’Orchestra Maderna e gli studenti del Canova.

Dopo l’esibizione sul palco del Concerto del Primo Maggio, la cantante ha girato l’Italia con la sua tournée che prende il titolo del suo ultimo album Io sono, facendo tappa in alcune delle location più suggestive della penisola, come Villa Ada a Roma e il Parco del Cavaticcio a Bologna.

La Turci avrebbe dovuto cantare a Forlì, ma a causa di alcuni problemi di salute l’organizzazione ha dovuto annullare la data in questione, che sarà riprogrammata non appena le sue condizioni di salute saranno migliorate. Non è ancora chiaro cosa sia successo all’artista, che dovrebbe esibirsi per l’ultima data del suo tour estivo il prossimo 18 settembre, con una tappa in Sicilia.

Al momento la cantante ha mantenuto il silenzio sui suoi account social: l’ultimo post risale infatti al 15 agosto, quando ha ricordato un evento che ha segnato profondamente la sua esistenza. Ventinove anni fa, proprio nel giorno di Ferragosto, Paola Turci è rimasta vittima di un terribile incidente che, come ha sottolineato lei stessa su Instagram, le “cambiò i connotati e, soprattutto, la vita. Da allora festeggio questo giorno come un compleanno, il mio secondo. Il primo sarà a settembre e ne compirò 58”.

Paola Turci, il viaggio di nozze con Francesca Pascale tra una tappa e l’altra del suo tour

Per Paola Turci è stato un anno intenso: oltre a tornare in tour in giro per l’Italia, la cantante si è sposata con Francesca Pascale. La coppia ha pronunciato il fatidico Sì lo scorso 2 luglio a Montalcino, vicino Siena, per la precisione a Palazzo dei Priori. Poi hanno continuato i festeggiamenti all’interno del Castello di Velona, un resort di gran lusso da cui si gode un panorama mozzafiato sulla Val d’Orcia.

Le due hanno mantenuto il massimo riserbo sulle nozze – e sulla loro storia – fino a qualche ora prima della cerimonia che ha celebrato il loro amore. Poi, tra una tappa e l’altra della tournée, la Turci e la Pascale sono volate negli Stati Uniti per la loro luna di miele da favola: su Instagram entrambe hanno pubblicato degli scatti che le immortalavano tra i luoghi simbolo di Los Angeles e tra le spiagge della California.

È stata anche l’occasione per la Pascale per festeggiare il suo compleanno lontano da casa e con la persona che ama di più al mondo. Lo scorso 15 luglio, infatti, Francesca ha compiuto 37 anni: “Love, unforgettable love”, aveva scritto tra le storie di Instagram la cantante.