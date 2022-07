Francesca Pascale, la foto di Paola Turci che rivela il luogo del viaggio di nozze

Fonte: Instagram Francesca Pascale e Paola Turci, il look delle nozze: le curiosità sugli abiti da sposa

All’inizio di questa splendida estate, Francesca Pascale e Paola Turci sono convolate a nozze (quasi) in gran segreto: sono riuscite a mantenere il silenzio fino all’ultimo momento, per celebrare una cerimonia lontana da sguardi indiscreti. Poco dopo sono arrivate le meravigliose foto del matrimonio, che ci hanno fatto sognare. E adesso la coppia è partita per la luna di miele, scegliendo una location fantastica.

Francesca Pascale e Paola Turci, il viaggio di nozze

Volendo vivere il loro amore con gran riservatezza, Francesca Pascale e Paola Turci hanno preferito non rivelare troppi dettagli sulla loro luna di miele. Tuttavia, alcune foto hanno portato alla luce la meta scelta per un viaggio da favola: la prima è arrivata dalla cantante, che ha voluto regalare una romantica dedica social a sua moglie nel giorno in cui ha festeggiato il compleanno. Lo scorso 15 luglio, infatti, Francesca ha compiuto 37 anni: “Love, unforgettable love” – ha scritto la Turci come didascalia di uno scatto condiviso tra le sue storie di Instagram, che la ritrae davanti ad un murales di Los Angeles.

Qualche ora dopo, l’artista ha pubblicato un’altra foto che la vede in posa davanti allo storico locale Trastevere losangelino, che si trova a poca distanza dalla famosissima spiaggia di Santa Monica. Sebbene il ristorante sia ormai chiuso, l’insegna scavata nella pietra è ancora in bella mostra, come omaggio ad un’attività che tanto ha dato alla città. Non ci sono dubbi: Francesca Pascale e Paola Turci hanno scelto gli States per il loro viaggio di nozze, e per il momento stanno visitando le bellezze della California godendosi i bollenti raggi del suo sole estivo.

Il matrimonio Pascale-Turci, un sogno

Solo qualche giorno fa, era arrivata l’indiscrezione che aveva immediatamente suscitato grande scalpore. Francesca Pascale e Paola Turci, ad un paio d’anni dalle foto dei paparazzi che avevano “rubato” un loro tenerissimo bacio, avevano deciso di sposarsi in gran segreto. Nonostante la loro decisione di tenere il massimo riserbo sulle nozze, molti sono i dettagli che sono ugualmente trapelati. A partire dalla splendida location della cerimonia: il borgo di Montalcino, piccola perla che si erge tra le verdi colline toscane.

Francesca e Paola hanno pronunciato il fatidico sì presso Palazzo dei Priori, per poi proseguire i festeggiamenti all’interno del Castello di Velona, un resort di gran lusso da cui si gode un panorama mozzafiato sulla Val d’Orcia. Bellissime e molto eleganti, entrambe hanno scelto il bianco per convolare a nozze. Le foto pubblicate subito dopo la cerimonia sono il simbolo della gioia: le due spose, sorridenti e radiose, hanno accolto i loro invitati per una festa all’insegna del divertimento e della felicità. E dopo aver finalmente ufficializzato il loro amore, sono partite per la luna di miele.

Francesca Pascale ne ha approfittato per festeggiare anche il suo compleanno lontana da casa, in compagnia della persona accanto alla quale ha ritrovato il sorriso. Le due avevano iniziato a frequentarsi qualche anno fa, ma solo nel 2020 erano arrivati alcuni scatti che non lasciavano più adito ad alcun dubbio: tra loro era scoppiato l’amore. Da quel bacio sono passati due anni, e la loro storia è diventata così solida che Francesca e Paola hanno voluto renderla ufficiale, consacrando quel grande sentimento che – finalmente – hanno condiviso pubblicamente.