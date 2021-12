Biagio Antonacci papà per la terza volta a 58 anni: l’annuncio su Instagram

Mamme e papà vip del 2021

Biagio Antonacci è diventato nuovamente papà: a sorpresa, ha annunciato la nascita del piccolo Carlo, il suo terzogenito. Il cantante, da lungo tempo fidanzato con Paola Cardinale, aveva tenuto il più possibile nascosta la gravidanza per vivere questo bellissimo momento nella massima intimità. Ma ora è così felice da aver deciso di fare uno strappo alla regola e rivelare al mondo l’arrivo di un nuovo fiocco azzurro in casa Antonacci.

Biagio Antonacci di nuovo papà

A 58 anni, con due figli già grandi, Biagio ha avuto la gioia di diventare ancora una volta papà. L’annuncio è arrivato su Instagram, con una splendida foto che ritrae un fiocco azzurro legato ad un albero da poco piantato: “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio” – ha scritto il cantante. Poche parole, per un messaggio colmo di speranza e di felicità. In pochi istanti, centinaia di commenti di congratulazioni hanno riscaldato il cuore di Antonacci, in un momento per lui così meraviglioso.

Di questa gravidanza si sapeva davvero poco, per non dire nulla. Biagio e Paola, sua compagna da tanti anni, sono stati molto attenti a non lasciar trapelare alcuna notizia, sebbene le indiscrezioni avessero iniziato a circolare negli ultimi mesi. Da sempre riservatissimi, i due innamorati hanno voluto godersi questo splendido periodo della loro vita lontani dalle luci dei riflettori. In realtà, Antonacci ha sempre cercato di proteggere la propria sfera più intima, e anche sui social ci ha regalato solo qualche rapido scorcio di quella che è la sua quotidianità, tra giornate all’aria aperta e lunghe sessioni dedicate alla musica.

Nulla sulla dolce attesa della sua compagna, che d’altra parte è altrettanto riservata e non ama i social. Per lei, solo una vecchia dedica d’amore accompagnata da un raro scatto di coppia, che aveva acceso l’immaginazione dei fan. “Discreta anima con pace , non ti è mai servito apparire per starmi vicino… mi permetto questa foto perché il dono si veda splendere” – aveva scritto per l’occasione, facendo un rapido tuffo nella sua vita privata.

La famiglia allargata di Biagio Antonacci

L’arrivo del piccolo Carlo è una gioia immensa, per papà Biagio e mamma Paola. Entrambi sono già genitori, ma per loro come coppia questo è il primo figlio. Antonacci ha in passato avuto una lunga relazione con Marianna, la figlia di Gianni Morandi, dalla quale ha avuto Paolo e Giovanni, nati nel 1995 e nel 2001. L’anno seguente all’arrivo del suo secondogenito, il cantautore ha visto la sua storia d’amore sgretolarsi. Poi, nella sua vita è precipitata Paola Cardinale, e tutto è cambiato.

Lei, che ha in passato condotto un programma sportivo in televisione, ha già avuto una figlia, Benedetta, nata nel 1999 dalla sua precedente relazione con l’ex calciatore Massimo Brambati. E oggi, dopo aver vissuto un’altra gravidanza nel pieno silenzio, è diventata nuovamente mamma di uno splendido maschietto. Un altro fiocco azzurro in casa Antonacci, che porta grande gioia in un momento di attesa – presto il cantautore tornerà sul palco per un lungo tour, ma ora è tempo di godersi la famiglia.