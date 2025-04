Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori: il dolce video conferma le indiscrezioni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Elisa Visari e Andrea Damante

Andrea Damante ed Elisa Visari diventeranno presto genitori. Un video su Instagram conferma infatti i gossip che erano circolati nelle ultime settimane e che parlavano di una gravidanza della modella.

Elisa Visari incinta di Andrea Damante: il video

La coppia ha voluto annunciare la gravidanza con un video pubblicato su Instagram. Una clip da cui scopriamo che Elisa Visari è incinta ormai da diversi mesi e che i due innamorati hanno già scoperto il sesso del nascituro.

La modella e il dj infatti avranno un maschietto, come svelano le immagini postate dalla coppia. Nel video Instagram, Damante si emoziona di fronte all’ecografia, mentre Elisa sfoggia orgogliosa il pancino, mentre in aria volano coriandoli azzurri, rivelando il sesso del piccolo.

“Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà… Un Mini Dama in arrivoooo!!!”, si legge nella caption del video, in cui Elisa e Andrea stringono in mano le ecografie, sorridendo felici.

Nelle ultime settimane si erano fatte più insistenti le voci riguardo una gravidanza di Elisa Visari. In tanti avevano notato un “pancino sospetto” della modella. La coppia non aveva commentato i gossip, attendendo il momento giusto per annunciare la gravidanza.

In tanti hanno commentato la notizia. Da Sophie Codegoni a Clarissa Marchese, passando per Pierpaolo Pretelli e Giulia Cavaglia, amici e colleghi di Damante, che hanno lavorato con lui in tv o sui social.

L’amore di Andrea Damante ed Elisa Visari

Elisa Visari e Andrea Damante sono legati dal 2020. 35 anni lui, 23 lei, hanno vissuto per diverso tempo la loro storia lontano dai riflettori, prima di renderla pubblica sui social.

Dopo la rottura con Giulia De Lellis, sua storica ex, Andrea Damante aveva ritrovato il sorriso con Elisa Visari. La storia fra Giulia e Andrea, iniziata nel 2016 a Uomini e Donne di Maria De Filippi, aveva fatto emozionare e tenuto con il fiato sospeso tantissimi fan, fra tradimenti e ritorni di fiamma.

Oggi, a distanza di anni, entrambi sembrano aver trovato un nuovo equilibrio. Giulia De Lellis è felice accanto a Tony Effe, mentre Andrea Damante diventerà presto papà grazie ad Elisa Visari.

Qualche tempo fa la stessa Giulia era tornata a parlare della relazione con Damante, smentendo ogni possibilità di un nuovo inizio. “È stata sicuramente una relazione sofferente, una storia tossica se vogliamo definirla così – aveva detto -. Anche se in sé per sé la parola non mi piace. Quando non ci si migliora più a vicenda, quando ci si fa del male, bisogna avere la lucidità e l’intelligenza di capire di chiuderla, ma non sempre è facile. E quindi si entra in una dipendenza affettiva da cui è difficile uscire, però a un certo punto arriva un momento in cui si è lucidi, ci si sveglia quella fatidica mattina e si capisce”.

E mentre Andrea Damante annuncia la gravidanza di Elisa Visari, secondo alcune indiscrezioni anche Giulia De Lellis e Tony Effe starebbero per diventare genitori. La coppia, dopo le vacanze alle Maldive e le smentite riguardo una possibile crisi, avrebbe deciso di fare un passo in avanti e realizzare il sogno di un bebè.