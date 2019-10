Bianca Guaccero, flirt con Fabrizio Moro: la reazione di lui ai gossip

editato in: da

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro hanno un flirt? Il cantante reagisce su Instagram ai gossip nati durante Detto Fatto. Tutto è iniziato durante una puntata dello show pomeridiano, dove Jonathan Kashanian, entrato in corsa nel programma dopo un periodo piuttosto difficile per la conduttrice, ha fatto una domanda molto precisa alla padrona di casa.

“Stai facendo la vaga, perché non sai dove voglio arrivare? – ha detto -. Come vi siete conosciuti tu e Fabrizio Moro? Qualcosa non quadra, c’è stato un flirt? Non mentire, mi sono informato agli alti piani!“. La domanda ha fatto calare il gelo in studio e Bianca, visibilmente a disagio, si è coperta il volto con la cartellina, gesticolando.

“Vi spiego la storia di quella canzone – ha detto alla fine -. L’abbiamo cantata insieme perché doveva essere la colonna sonora del film In punta di piedi, di cui io sono stata la protagonista. Alla fine non è stata più scelta come colonna sonora – ha aggiunto -, ma Fabrizio l’ha inserita nell’album ‘Pace’ perché era bellissima”.

Jonathan però ha continuato a fare domande: “Vi siete rivisti? Vi sentite?“ ha domandato. “Siamo molto amici, certo ci sentiamo, ci vogliamo bene – ha replicato la Guaccero, senza nascondere un certo imbarazzo -. È una persona che stimo molto artisticamente, però basta”. La risposta della conduttrice però non è bastata agli amanti dei gossip che sono convinti ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia fra Fabrizio Moro e Bianca Guaccero.

Qualche mese fa il cantante aveva annunciato la fine della love story con Giada Domenicone, l’architetto a cui è stato legato per anni e che gli ha regalato i suoi due figli. Nonostante i pettegolezzi, Fabrizio non ha rilasciato dichiarazioni sul suo legame con Bianca e su Instagram non risponde alle domande dei fan che gli chiedono cosa sia accaduto fra i due.

Il cantante sembra molto concentrato sulla musica e sul lavoro, deciso più che mai a difendere la sua privacy. La Guaccero da parte sua non ha voluto più toccare l’argomento. Anche lei, come Moro, è single da diverso tempo dopo l’addio a Dario Acocella, da cui ha avuto la figlia Alice.