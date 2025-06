Fonte: IPA Charlene di Monaco

In ogni sua apparizione pubblica, Charlene di Monaco dimostra tutta la sua bellezza e capacità di scegliere dei look eleganti e che valorizzano la sua figura perfetta. Anche di recente la Principessa è apparsa nuovamente in pubblico, al fianco del marito, con un abito che accendeva i suoi lineamenti. La prima donna del Principato, infatti, è sembrata più raggiante che mai con un vestito lungo in un tono scuro di arancione.

Malgrado la sua scelta azzeccata in fatto di look, Charlene di Monaco si è vista rubare la scena da un’altra Principessa. Si tratta figlioletta Gabriella che ha preso parte alla cerimonia d’apertura della sesta edizione degli Incontri nei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco, insieme al resto della famiglia.

Charlene e Gabriella di Monaco, i look estivi

Charlene di Monaco è una delle teste coronate europee più eleganti e capaci di mostrarsi, nelle occasioni pubbliche, sempre con dei look azzeccati e che le donano molte. Anche di recente la Principessa è apparsa bella come non mai, in un fiammante abito rosso, in occasione della visita del Presidente della Francia Emmanuel Macron e di sua moglie nel Principato.

Il 14 giugno 2025, invece, l’ex atleta ha preso parte alla cerimonia d’apertura della sesta edizione degli Incontri nei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco, in compagnia del marito e dei due figli. Si tratta di una rete di più di 80 enti territoriali che raccontano la storia dell’importante Famiglia Reale. Durante l’occasione speciale il Principe Alberto ha anche tenuto un discorso: “Dopo il suo discorso, il Sovrano ha consegnato le targhe ricordo di quest’edizione agli otto sindaci invitati, oltre che ai servizi tecnici del comune di Monaco e della casa editrice Glénat”.

Per l’occasione pubblica, Charlene di Monaco ha scelto d’indossare un abito arancione dal sapore estivo, che accendeva il suo incarnato. Il vestito della Principessa era lungo fino ai suoi piedi, aveva una scollatura rotonda e un taglio in vita. Il capo d’abbigliamento era arricchito da delle stampe floreali bianche.

Ma gli occhi di tutti erano puntati sulla piccola Gabriella, che ha presenziato all’evento con un abito bianco, con bretelline sottili e lo stesso taglio in vita di quello della madre. Il vestito era adornato da stampe a forma di palme di colore celeste, giallo e rosso.

Famiglia Reale di Monaco, l’evento pubblico

Charlene e Gabriella di Monaco sono state protagoniste di un evento, di recente, che ha avuto luogo nel Principato di Monaco. In quest’occasione speciale è stato presentato anche un fumetto dedicato alla Famiglia Reale: “L’editore Jacques Glénat ha presentato, in anteprima, il nuovo fumetto Monaco-the Grimaldi Epic. Realizzato in collaborazione con l’Archivio del Princier di Palais, quest’opera è redatta in francese e inglese”.

La Famiglia Reale ha anche preso parte a una passeggiata per il paese, dopo la cerimonia d’inaugurazione, salutando i tanti sudditi accorsi all’evento. Accanto alle due donne della famiglia, il Principe Alberto ha scelto d’indossare un completo classico blu, accompagnato da una cravatta in tinta e da una camicia celeste. L’erede al trono, Jacques, invece, ha indossato un pantalone blu e una semplice polo bianca.