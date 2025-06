Charlene statuaria in rosso, Brigitte iconica in total white: incontro di stile a Monaco

Fonte: IPA Charlene di Monaco

Il Principato di Monaco ha ospitato una visita d’onore del Presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte. Si è trattato del primo viaggio di un capo di Stato francese a Monaco dal 1984. Al loro arrivo Charlene e il Principe Alberto II li hanno accolti nel cortile del Palais Princier, dove i riflettori si sono accesi anche sui look iconici delle due protagoniste femminili: Charlène ha sfoggiato un abito rosso, mentre Brigitte ha scelto un raffinato completo bianco. Tra gli ospiti c’erano anche la Principessa Carolina di Monaco e, per l’occasione, i gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco incanta in rosso per la visita ufficiale dei Macron

Per la cena di gala Charlène di Monaco ha scelto un abito lungo di un intenso rosso scarlatto, senza maniche e con una gonna ampia drappeggiata. Il vestito cadeva sul pavimento con un taglio semplice ma di grande impatto, perfetto per una cena formale di Stato.

Charlene ha abbinato al vestito un’acconciatura raccolta e, a impreziosire il look, un paio di lunghi orecchini chandelier di diamanti. Il contrasto tra il rosso intenso dell’abito e il bagliore dei gioielli ha sottolineato il tema “diplomatico”.

Fonte: IPA

L’abito bianco Dior scelto da Brigitte Macron è un omaggio a Monaco

Brigitte Macron ha puntato invece su una mise in total white, interpretando in chiave contemporanea l’omaggio ai colori di Monaco. La Première Dame ha indossato un abito a mantella (un cape dress) bianco, firmato Dior Haute Couture collezione Autunno-Inverno 2023/2024.

Il modello presentava una linea pulita e minimale, con una sorta di mantellina morbida che ricadeva sulle spalle e slanciava la silhouette. L’abito era lungo fino ai piedi e privo di fronzoli, ma l’effetto super elegante era assicurato proprio dalla mantella che dava movimento al passo. Brigitte è nota per prediligere capi bianchi nei suoi outfit di gala, quindi per lei giocare con il bianco non è stata una forzatura: indossare una veste in questo colore le è risultato naturale.

Fonte: IPA

Una cena di gala nel segno dell’eleganza e della diplomazia

I due look insieme hanno creato un effetto coordinato molto simbolico: il rosso di Charlene e il bianco di Brigitte richiamano i colori della bandiera del Principato di Monaco. Un tocco di diplomatic dressing perfettamente studiato per l’occasione. Entrambe le dame hanno completato il proprio outfit con acconciature eleganti e gioielli discreti ma luminosi, lasciando che fossero i colori e il taglio degli abiti a parlare.

Charlène ha scelto di abbinare l’abito rosso a orecchini pendenti scintillanti, raccolto laterale effetto wet e un trucco nude con focus sugli occhi. Brigitte ha completato il look Dior con clutch bianca e gioielli ton-sur-ton, optando per una piega mossa dall’effetto morbido, molto naturale. In entrambi i casi, la scelta di accessori minimal ha valorizzato l’essenzialità delle linee sartoriali.